Matt LeBlanc sconvolto dalla morte di Matthew Perry, l'attore potrebbe ritirarsi: la decisione spiazza tutti

L’attore statunitense Matt LeBlanc avrebbe deciso di ritirarsi dalle scene in seguito alla morte di Matthew Perry. L’interprete del personaggio di Joey Tribbiani nella serie tv cult Friends, grande amico della star scomparsa lo scorso 28 ottobre 2023, sarebbe ancora sconvolto e avrebbe deciso di abbandonare la carriera di attore per concentrarsi su altro.

Matt LeBlanc e le voci sul ritiro dopo la morte di Matthew Perry

L’indiscrezione sulla presunta volontà di LeBlanc di abbandonare il piccolo schermo è stata lanciata dal DailyMail.

“Matt è ancora sconvolto per la perdita di Matthew. Era una parte importante della sua vita e un caro amico che se n’è andato”, ha fatto sapere al quotidiano britannico una fonta vicina all’interprete.

La tragedia della morte di Perry, infatti, lo avrebbe spinto a riconsiderare la sua vita: “Vuole concentrarsi sui suoi interessi e su ciò che reputa importante in questo momento”, ha aggiunto la persona interpellata.

L’ultima comparsa in tv

L’ultima volta che LeBlanc è apparso in tv risale al 2021, in occasione della reunion di Friends, a distanza di oltre 16 anni dalla messa in onda dell’ultimo episodio della serie diventata cult negli anni Novanta.

Dopo l’evento, l’attore aveva dichiarato di avere intenzione di allontanarsi per un po’ dal mondo dello spettacolo.

Dal 2016 al 2020 LeBlanc aveva preso parte al cast di Papà a tempo pieno, in onda dal 2016 al 2020. Nella serie interpretava il protagonista, Adam Burns.

Chi è Matt LeBlanc

Matt LeBlanc, classe 1967, è un attore e produttore statunitense diventato celebre soprattutto per il suo ruolo di Joey Tribbiani nella sitcom Friends.

Nella serie, LeBlanc ha interpretato per 10 stagioni il simpatico e ingenuo aspirante attore, diventando uno dei volti più amati del piccolo schermo. Al personaggio di Tribbiani è stato dedicato anche uno spin-off di Friends, intitolato Joey (che non ha però ottenuto grande successo nel pubblico).

Dopo il successo ottenuto negli anni Novanta, ha interpretato diversi ruoli molto diversi tra loro: tra questi, anche una versione esagerata di se stesso nella serie Episodes, che gli è valsa un Golden Globe per la miglior interpretazione comica.

Per un periodo è stato anche co-conduttore del programma britannico Top Gear, in quanto grande appassionato di auto e motori.