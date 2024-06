Matrimonio indiano a Portofino: nave da crociera oltre mille invitati per la festa del rampollo

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Molte polemiche hanno fatto seguito allo sbarco della nave da crociera Celebrity Ascent a Portofino, dove si è festeggiato un matrimonio indiano tra il figlio del magnate del petrolio Mukesh Ambani, Anant, e Radhika Merchant. Oltre mille gli invitati, che una volta attraccati a Genova hanno celebrato l’unione scatenando le proteste dei cittadini.

Il matrimonio indiano a Portofino

Il magnate del petrolio Mukesh Ambani è, secondo la rivista Bloomberg, l’uomo più ricco d’India e l’undicesimo uomo più ricco del mondo, il cui capitale stimato supera i 113 miliardi di dollari.

Il terzogenito del petroliere, il 29enne Anant Ambani, il prossimo 12 luglio convolerà a nozze con Radhika Merchant, e i due hanno deciso di festeggiare la loro unione girando il mondo insieme a oltre mille invitati a bordo della nave da crociera Celebrity Ascent.

Fonte foto: ANSA Anant Ambani e Radhika Merchant, i due futuri sposi che hanno festeggiato facendo attraccare la loro nave da crociera a Portofino

L’imbarcazione, dopo aver permesso agli ospiti di visitare Palermo e Roma, ha fatto tappa nella giornata di ieri – sabato 1 giugno – a Portofino, dove i futuri sposi e gli invitati sono scesi dalla nave per festeggiare con danze e banchetti, che hanno però scatenato le proteste degli abitanti.

La festa di matrimonio

Sicuramente, nonostante il volume molto alto e i festeggiamenti che hanno paralizzato Portofino, data la mole e la fama di alcuni partecipanti gli abitanti non hanno potuto far molto per contrastare il disturbo creato dalla festa.

Al matrimonio sarebbero difatti presenti personaggi famosi come Rihanna, Kathy Perry, Mark Zuckerberg, Bill Gates, John Elkann e i Backstreet Boys, per una celebrazione che, attualmente, sarebbe costata circa 139 milioni di euro.

La musica e i lauti banchetti avrebbero tenuto svegli per tutta la notte gli abitanti del quartiere di San Teodoro, senza considerare che parte degli invitati hanno anche “occupato” alcune piste dell’aeroporto “Cristoforo Colombo” di Genova, dove diversi aerei privati sono atterrati, per poi ripartire in direzione Mumbai.

Il matrimonio da favola del rampollo

Come detto il matrimonio tra Anant Ambani e Radhika Merchant si terrà il prossimo 12 luglio a Mumbai. I media indiani stanno seguendo con molta attenzione i preparativi dell’evento, considerando che la famiglia dello sposo ha già organizzato due mesi fa un festeggiamento pre-matrimoniale dal costo di circa 150mila euro.

La famiglia dello sposo è una delle più importanti al mondo nel campo dell’energia, essendo a capo delle Reliance Industries. Ma anche la sposa non è da meno, dato che la famiglia è la fondatrice del colosso farmaceutico Encore Healthcare.

In seguito alla proposta di matrimonio, le due famiglie hanno partecipato a una cena privata (seguita da una festa a sorpresa) in una delle case della famiglia Ambani, la villa Antilla, una struttura con una superficie abitabile totale di 37.000 mq, pagata circa 2 miliardi di dollari e considerata la residenza privata più costosa del mondo.