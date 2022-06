Matrimonio Alberto Matano: chi è Riccardo Mannino, avvocato cassazionista e futuro marito del conduttore

Il giorno più atteso è arrivato per Alberto Matano, il conduttore de “La Vita in diretta” che oggi, sabato 11 giugno 2022, convolerà a nozze col compagno. La data non è stata scelta a caso, infatti quest’oggi ricadono i festeggiamenti del Gay Pride. Ma chi è il futuro marito del giornalista Rai?

Riccardo Mannino, chi è il compagno di Alberto Matano

Fino a qualche giorno fa il nome e il profilo del compagno di Alberto Matano erano avvolti nel mistero. Tra privacy e intimità, il conduttore 49enne non aveva mai voluto esporre il fidanzato alla gogna mediatica, ma a pochi giorni dal matrimonio il profilo è uscito fuori.

Si tratta del 55enne Riccardo Mannino, avvocato cassazionista col quale Matano è legato da diversi anni. Chi conosce la coppia li descrive affiatati e in una relazione bellissima.

Fonte foto: ANSA

Come il conduttore, Mannino si è laureato all’Università La Sapienza di Roma, nel 1990, in Giurisprudenza. Il 55enne poi è appassionato di sport, di palestra, nuoto e sci, ma anche di automobili, tanto da possederne una d’epoca.

Matrimonio Matano, dove sarà

Il matrimonio tra Alberto Matano e Riccardo Mannino sarà celebrato alle porte di Roma, presso il resort dello chef Antonello Colonna che ha sempre fatto il tifo per la coppia in quanto “questo è vero amore”.

A officiare le nozze sarà invece la “zia” Mara Venier, che a Labico unirà Matano e Mannino nel sacro vincolo del matrimonio.

Chi ci sarà al matrimonio

Negli ultimi giorni, poi, si è accesa la curiosità attorno all’organizzazione delle nozze e agli invitati al matrimonio. Secondo rumors provenienti da persone che avranno la fortuna di assistere alla celebrazione e ai festeggiamenti, si parla di un matrimonio in pompa magna.

Tra gli ospiti della cerimonia dovrebbero esserci Claudio Santamaria e Francesca Barra, amici fraterni di Matano e di Mannino, ma anche il cantante Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Per quanto riguarda la lista nozze, invece, sembra che la coppia non abbia tenuto freno alle ambizioni, con addirittura tre liste dalle quali gli invitati hanno potuto pescare il regalo giusto per questo matrimonio voluto, cercato e finalmente celebrato l’11 giugno 2022 alle porte della Capitale.