Matilde Lorenzi morta a 19 anni, Sergio Mattarella si commuove: il messaggio del presidente alla famiglia

Il dolore per la morte in un incidente in allenamento della giovanissima sciatrice Matilde Lorenzi ha colpito non solo il mondo dello sport, ma è arrivato fino ai più alti piani istituzionali. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato a un messaggio destinato alla famiglia della 19enne il suo cordoglio e la sua commozione per la fatalità che ha tolto la vita alla promessa azzurra.

Il messaggio di Sergio Mattarella

“Ho appreso con sincera commozione la notizia della morte di Matilde Lorenzi, Caporale presso il Reparto Attività Sportive del Centro Addestramento Alpino” ha scritto il Presidente della Repubblica in un messaggio inviato dal Quirinale al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Antonio Portolano.

“In questa tristissima circostanza, la prego far pervenire ai familiari le espressioni del mio più grande cordoglio e di partecipare la mia vicinanza all’Esercito Italiano” si legge.

Il cordoglio delle istituzioni

Tra i primi a dare la notizia è stato il ministero della Difesa e il titolare del dicastero Guido Crosetto, che hanno espresso sui social “sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del Caporale Matilde Lorenzi, atleta dell’Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un gravissimo incidente occorso durante una sessione di allenamento “.

La morte di Matilde Lorenzi è stata commentata così anche dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: “La terribile notizia della prematura scomparsa del Caporale Matilde Lorenzi, 19 anni, promessa dello sci azzurro, deceduta a seguito di una gravissima caduta avvenuta durante un allenamento, mi rattrista davvero molto. Mi stringo al dolore della famiglia, dei colleghi e di tutto il Centro Sportivo Esercito”.

La morte di Matilde Lorenzi

Matilde Lorenzi ha perso la vita a soli 19 anni per le conseguenze di una tragica caduta sul ghiacciaio della Val Senales, in Alto Adige, nella giornata di lunedì 28 ottobre.

La sciatrice era impegnata in un test di gigante sulla pista rossa Gravand G1, un tracciato non difficile né particolarmente ripido.

Secondo le ricostruzioni fatte finora sulla dinamica dell’incidente, l’atleta avrebbe perso improvvisamente il controllo degli sci che si sarebbero divaricati, facendo impattare violentemente la sciatrice con il volto sulla neve ghiacciata. In seguito alla caduta la 19enne è stata sbalzata fuori dalla pista.

Immediato l’intervento sul posto dei soccorsi, che hanno constato da subito le gravi condizioni di Lorenzi: la ragazza è stata intubata e trasportata in elisoccorso all’ospedale San Maurizio di Bolzano, dove è rimasta ricoverata fino al decesso dovuto a un’emorragia interna all’alba di martedì 29 ottobre.