Matilde Gioli e l'operazione alla gamba dopo l'infortunio, la foto preoccupa i fan: "Per un po' sarò a riposo"

Matilde Gioli rassicura i fan dopo l’operazione subita per la rottura della gamba. L’attrice milanese, diventata famosa ne Il Capitale umano di Paolo Virzì, oltre alle interpretazioni in La casa di famiglia, I Moschettieri del Re e per l’ultimo ruolo di Giulia nella Serie Tv Rai “Doc-Nelle tue mani”, ha pubblicato su Instagram una serie di foto dal lettino dell’ospedale dove rimarrà ricoverata a seguito dell’intervento chirurgico.

Il post di Matilde Gioli

“Starò a riposo per un po’. Se vi va scrivetemi titoli di libri e film preferiti” ha scritto Gioli a corredo della gallery che la mostra in degenza con la gamba ingessata.

Tra le foto, l’attrice 34enne ha pubblicato anche la radiografia dove si vede la frattura con sette viti sull’osso.

L’infortunio alla gamba

L’artista milanese non ha spiegato come si sia procurata questo serio infortunio alla gamba, ma tra i commenti c’è chi ipotizza un incidente a cavallo.

Una passione, quella per l’equitazione, come riporta il Corriere della Sera, coltivata da sempre che Gioli condividerebbe con la nuova fiamma, il campione Luca Marzani, medaglia d’oro ai campionati italiani 2019 e 2021, vincitore della coppa delle nazioni a Piazza di Siena nel 2018 e direttore tecnico della Società Ippica Romana La Farnesina.

I messaggi

Oltre i commenti in risposta all’attrice con consigli su libri e film, sono stati tanti gli auguri di pronta guarigione e i messaggi di sostengo, tra cui anche molti provenienti da volti noti del mondo dello spettacolo, come l’imprenditrice Chiara Ferragni (“Rimettiti presto in forma”), la cantautrice Levante (“Forzaa!”), l’attore Salvatore Esposito (“Forza Mati!”), l’attrice e regista Asia Argento (“Cucciolina adorata! Ti scrivo una lista”) e la Iena Giulio Golia che le chiede: “Ma cosa combini?”.