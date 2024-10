Maternità surrogata colpita dal Governo Meloni, attacco alla Gpa: la condanna del New York Times

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

La maternità surrogata, o Gpa (gestazione per altri) è un reato universale. Lo ha stabilito il Senato che ha approvato il disegno di legge contro questa pratica che diventa ora punibile penalmente. Chi ricorre ad essa può incappare anche in due anni di reclusione o in sanzioni pecuniarie fino a un milione di euro. Le fattispecie previste sono due: la commercializzazione di embrioni e gameti e la maternità surrogata propriamente detta. La decisione ha scatenato numerose proteste e condanne, l’ultima è arrivata anche dal New York Times.

Maternità surrogata, il New York Times condanna l’Italia

Sul New York Times, rinomato quotidiano americano, è comparso in bella mostra in prima pagina un articolo in cui si condanna l’Italia per aver approvato il disegno di legge che dichiara reato universale la gestazione per altri (o maternità surrogata).

“L’Italia criminalizza la maternità surrogata all’estero, un attacco alle coppie gay e a quelle che hanno problemi di fertilità”, si legge nel titolo dell’articolo scritto dalla giornalista Emma Bubola.

L’articolo che parte dalla Gpa e attacca il Governo Meloni

Secondo il quotidiano, il provvedimento punisce gli italiani che vanno in quei Paesi in cui la pratica è legale. Il Nyt sottolinea anche come il Belpaese sia agli ultimi posti in Europa per libertà civili.

E cita, come esempi, i matrimoni egualitari per le coppie dello stesso sesso o i figli delle coppie Lgbt per i quali non è prevista una legge che permetta loro di essere riconosciuti effettivamente come figli di tali coppie.

Per reato universale, si ricorda, si intende un reato punibile anche se commesso all’estero.

Gpa: dove è legale e dove no

La proposta di legge era stata presentata da Fratelli d’Italia e, una volta approvata, porta a perseguire in Italia chi si affida alla maternità surrogata anche se praticata all’estero da cittadini o cittadine italiane.

Con Gpa si intende la procreazione assistita, quella che prevede che la gravidanza venga portata avanti da una persona per conto di altre.

Come ricorda il Post, la tecnica può essere di tipo commerciale (quando la donna gestante riceve un compenso) o altruistico (quando riceve invece solo un rimborso spese). La pratica è illegale in Italia, così come in Francia, Spagna, Germania e Norvegia, mentre è legale in altri 65 Paesi in almeno qualche forma. Tra questi figurano Stati Uniti, Russia e Ucraina. La maternità surrogata è invece ammessa, senza compensi, in nazioni come Canada, Australia, Portogallo, Grecia e Paesi Bassi.