Matera, ingoia un ago di 4 centimetri dal dentista: donna operata d'urgenza all'ospedale e salvata

Una normale operazione di devitalizzazione di un dente si è trasformata in un incubo per una donna di 45 di Matera, che ha inghiottito per sbaglio un ago della lunghezza di quattro centimetri. Dal dentista la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Bari, dove è stata operata e salvata in extremis.

Il fatto, riporta Ansa, è avvenuto in uno studio dentistico di Matera, dove una paziente di 45 anni stava effettuando la devitalizzazione di un dente.

Durante l’operazione però qualcosa è andato storto, forse un respiro troppo profondo o un singulto, e la donna ha inalato l’ago da quattro centimetri che stava usando il dentista.

L’ago è andato a finire nella via aerea attraversando la trachea, fino al bronco inferiore del polmone di destra.

L’operazione chirurgica d’urgenza

La 45enne è stata quindi trasportata d’urgenza all’Ospedale Giovanni XXIII di Bari, dove è stata subito intubata e sottoposta a un’endoscopia per la rimozione del corpo estraneo.

Ad effettuare la delicata operazione è stata l’equipe della Chirurgia toracica del Policlinico di Bari, diretta da Giuseppe Marulli. La donna ha rischiato la vita, ma ora è salva.

Non è l’unico caso strano

Secondo quanto reso noto dal Policlinico di Bari, sono oltre 200 le broncoscopie per sospetto corpo estraneo effettuate negli ultimi dieci anni al Policlinico. La maggioranza dei casi riguarda bambini con pezzetti di plastica o pezzi di cibo, ma non mancano casi più strani.

“Negli ultimi mesi – spiega Marulli in una nota – siamo intervenuti per rimuovere un molare, un chiodo messo in bocca da un operaio e finito nei bronchi a seguito di un colpo di tosse, un chicco di uva inalato da un anziano 80enne e persino una moneta di 5 centesimi inalata da un paziente psichiatrico”.