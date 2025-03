Matera, 64enne beccato mentre vende cocaina a un giovane: arrestato, aveva due coltelli e altre dosi pronte

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 64 anni è stato arrestato a Matera per spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, ha portato al sequestro di 17 involucri di cocaina e materiale per il confezionamento della droga.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’area nord della città, durante un’operazione mirata al contrasto del fenomeno dello spaccio di droga. Gli agenti della Squadra Mobile hanno sorpreso l’uomo mentre cedeva una dose di cocaina a un giovane acquirente.

Ulteriori accuse

L’uomo è stato anche denunciato per porto di oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso di due coltelli al momento del fermo. L’acquirente è stato segnalato al Prefetto, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 309/1990.

Provvedimenti giudiziari

Dopo le formalità di rito, l’autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari per l’indagato. In sede di convalida dell’arresto, è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimorare nel territorio del Comune di Matera, con la prescrizione di non allontanarsi senza autorizzazione e di presentarsi quotidianamente in Questura.

Fonte foto: IPA