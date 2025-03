Mastercard down in tutto il mondo e pagamenti rifiutati online e con Pos, problemi e segnalazioni

Domenica di Mastercard down in tutto il mondo. “Pagamento rifiutato” è il messaggio ricevuto da molti utenti che, dalla mattina del 9 marzo 2025, hanno provando a usare le proprie carte di credito sia online sia nei negozi. Le segnalazioni di malfunzionamenti hanno coinvolto solo il circuito Mastercard e ce ne sono state anche in Italia. Nel nostro Paese la situazione si è stabilizzata intorno alle 12.

Le segnalazioni di problemi in Italia

Il picco delle segnalazioni in Italia si è avuto dalle 9 alle 11. La maggior parte sono arrivate, da quanto si vede sul sito downdetector, da Milano a Bari, passando per la capitale.

Nel resto del mondo le maggiori criticità sono state segnalate nel Regno Unito, in Giappone, negli Stati Uniti e in Francia.

Difficoltà inoltre in Ucraina, dove tanti cittadini hanno avuto difficoltà a pagare la spesa, come viene riportato da loro stessi su X.

Nel paese in guerra si sarebbero riscontrati problemi anche nel circuito Visa. Secondo quanto riporta Rbk Ucraina sono stati soprattutto i pagamenti con PrivatBank a non andare a buon fine. Anche Apple Pay e Google Pay sembravano funzionare a singhiozzo.

Cos’è il mastercard down

Con il termine mastercard down s’intende un malfunzionamento del circuito mastercard, ovvero chi possiede una carta di credito, di debito o prepagata appartenente a questo circuito, non riesce a effettuare pagamenti.

Il circuito Mastercard è attivo dal 1966 e negli anni è diventato uno dei principali sistemi di pagamento a livello globale.

I vantaggi sono in termini di sicurezza, utilizza tecnologie di sicurezza avanzate, come i chip EMV, che riducono il rischio di frodi rispetto alle tradizionali bande magnetiche; diffusione globale, le carte sono accettate in circa 200 Paesi e territori e oltre 35 milioni di negozi in tutto il mondo; tecnologia e contactless, che permette di pagare semplicemente avvicinando la carta o uno smartphone compatibile al terminale di pagamento; servizi digitali, come Masterpass e Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Le carte di credito, di debito e prepagate Mastercard possono essere utilizzate in milioni di esercizi commerciali, negozi fisici e piattaforme di e-commerce.

Un malfunzionamento può causare problemi per gran parte dei consumatori in tutto il mondo e delle attività commerciali.

Cosa sta realmente succedendo

In Italia, in realtà, le segnalazioni di malfunzionamento sono state poche. Come riporta Fanpage, sul portale italiano di Downdetector alla voce Mastercard c’è stato un picco di segnalazioni che non arriva a 150, un numero non così consistente per parlare di down.

Intesa Sanpaolo avrebbe avuto un picco rilevante a mezzanotte di quasi 1.000 segnalazioni, ma ora sembra procedere senza problemi.

I maggiori disagi sarebbero stati soprattutto in Australia, dove al momento del down era sera.