Massimo Mariotti capogruppo Fdi a Verona chiama "camerata" Leonardo Ferrari: il video dal Consiglio comunale

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

“Io e il mio camerata votiamo a favore”: si è rivolto così il capogruppo di Fdi a Verona, Massimo Mariotti, al consigliere comunale Leonardo Ferrari. Un appellativo pronunciato con disinvoltura durante una seduta del Consiglio, con sorrisi di complicità con il collega, che non ha però suscitato nessuna reazione in Aula. Il polverone, infatti, si è alzato dopo che il video della sessione, dal canale Youtube del Comune, ha cominciato a circolare online, provocando l’indignazione di cittadini ed esponenti di opposizione.

Il “camerata” il collega Leonardo Ferreri

L’episodio è avvenuto giovedì 20 giugno, dopo che Mariotti aveva appena preso la parola “per un rapido intervento, perché poi c’è la partita”, riferendosi a Spagna-Italia agli Europei.

Al termine di un breve discorso, si è voltato sorridendo verso il collega e cenno d’intesa ha detto: “Io e il mio camerata votiamo a favore“.

Chi è Massimo Mariotti

Esponente storico della destra missina veronese, Massimo Mariotti è entrato in Comune per la prima volta nel 1990, prima di passare ad Alleanza nazionale e infine a Fratelli d’Italia, e ha ricoperto anche ruoli ai vertici di società partecipate e di Serit (Servizi per l’igiene del territorio).

Quello avvenuto nella giornata di giovedì 20 giugno non è il primo episodio fuori luogo che ha visto protagonista l’attuale capogruppo di Fdi a Verona: già nel 2009 aveva inviato una controversa mail con l’indirizzo del Comune in cui invitava gli altri consiglieri a una cena specificando nel dress code “è gradita la camicia nera”.

L’episodio al Consiglio comunale di Verona

La frase pronunciata da Massimo Mariotti ha scatenato la polemica a livello nazionale, con il leader di Alleanza Verdi-Sinistra, Angelo Bonelli, tra i primi a condannare “con la massima fermezza” l’episodio, definito “assolutamente inaccettabile”.

“Riferendosi al collega di partito Leonardo Ferrari come ‘camerata’, Mariotti ha mostrato come questo governo abbia legittimato il legame ideologico con il fascismo – ha dichiarato – Non sono più fratelli d’Italia ma fascisti d’Italia. È questo il linguaggio che dovrebbe caratterizzare i rappresentanti delle istituzioni democratiche? È semplicemente vergognoso che episodi del genere continuino a ripetersi. Massimo Mariotti deve dimettersi e deve essere espulso dal partito”.