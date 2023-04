Massimo Giletti smentisce le notizie sulla perquisizione in casa sua e replica: "Tutto si chiarirà"

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Raggiunto dalle notizie sulla perquisizione che sarebbe stata portata a termine presso la sua abitazione, Massimo Giletti ha smentito attraverso le pagine delle agenzie di stampa. Nelle ultime ore, in effetti, alle indiscrezioni sulla sospensione di ‘Non è l’arena‘ su La7 a partire da domenica 16 aprile, si sono aggiunte voci su una presunta perquisizione in casa del giornalista e conduttore.

Massimo Giletti smentisce la perquisizione

Raggiunto dai microfoni dell”Agi’ e dell”Ansa’, Massimo Giletti ha smentito le notizie sulla perquisizione che gli uomini della Dia (Direzione Investigativa Antimafia) avrebbero effettuato presso la sua abitazione.

Le sue parole: “È tutto falso, non c’è stata nessuna perquisizione nella mia abitazione. Nessuna notifica delle forze dell’ordine, nulla di nulla. Del resto era tutto facilmente verificabile e riscontrabile”.

Fonte foto: ANSA In una dichiarazione rilasciata alle agenzie, Massimo Giletti ha smentito le notizie sulla perquisizione in casa sua da parte della Dia

Ancora, a proposito della sospensione di ‘Non è l’arena’ da parte di La7, Massimo Giletti dichiara: “Ognuno ha la sua versione. Non voglio aggiungere altro, non parlo, penso solo ai miei, ai 35 che lavorano con me e si ritrovano ora sbattuti fuori dopo 6 anni. Io ho le spalle larghe, penso solo a loro”.

Infine: “Tutto si chiarirà al momento giusto”. Le notizie sulla perquisizione in casa di Giletti erano motivate dalle dichiarazioni rilasciate da Salvatore Baiardo durante una puntata del programma, secondo le quali il boss Matteo Messina Denaro si sarebbe fatto catturare con un accordo in quanto ormai avanti con gli anni e affetto da una malattia.

La sospensione del programma

Nel pomeriggio di giovedì 13 aprile, una nota inviata da La7 agli organi di stampa ha annunciato la sospensione del programma condotto da sei anni da Massimo Giletti.

Il conduttore televisivo e giornalista ha preso atto della decisione dell’editore Urbano Cairo e rimarrà a disposizione dell’azienda. Il suo programma non andrà più in onda, quindi, a partire da domenica 16 aprile.

Le ipotesi sulle motivazioni

Secondo le prime indiscrezioni, Urbano Cairo avrebbe accelerato i tempi per il ritorno di Giletti in Rai.

Da tempo, infatti, il conduttore considerava l’ipotesi di un ritorno in viale Mazzini e per questo avrebbe causato dei malumori – scrive ‘Ansa’ – con il suo editore, ormai infastidito per questo riavvicinamento alla televisione pubblica.

Per il momento, tuttavia, le motivazioni viaggiano ancora sul piano delle ipotesi.