Massimo Giletti rivela di aver ricevuto una lettera di minacce a Non è l'Arena: l'annuncio in diretta tv

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Massimo Giletti, durante l’ultima puntata di Non è l’Arena, ha rivelato di aver ricevuto minacce pesanti. Il conduttore si sta occupando da tempo del caso Matteo Messina Denaro e si teme che le cose possano essere collegate. Lui, però, avverte chi ha mandato la lettera di non avere paura.

Massimo Giletti risponde alle minacce

Sguardo dritto in camera e voce ferma: così Massimo Giletti ha rivelato in diretta tv di aver ricevuto una nuova lettera di minacce da parte di anonimi. Il conduttore di Non è l’Arena non ha specificato il contenuto della stessa, ma si è rivolto direttamente a chi gliel’ha fatta recapitare.

“Voglio che si sappia: io ho ricevuto una lettera molto pesante questa settimana, ieri mi è arrivata, di minacce vere” ha detto, facendo inoltre intendere che all’interno si fanno alcuni nomi che avrebbero potuto spaventarlo.

Fonte foto: ANSA Massimo Giletti conduce Non è l’Arena dal 2017, prosecuzione del programma lasciato dopo l’addio alla Rai

“Io non ho paura – ha però detto – Lo dico a chi mi sta guardando, a chi me l’ha mandata. Non ho paura”. Lo ribadisce a più riprese, continuando a guardare dritto negli occhi, idealmente, chi lo ha minacciato.

Perché Giletti è stato minacciato

Sebbene non siano stati specificati i contenuti della lettera di minacce, il motivo sembra chiaro: da tempo Massimo Giletti sta seguendo il caso legato all’arresto di Matteo Messina Denaro e soprattutto alle indagini in corso per smantellare la rete che lo ha protetto per 30 anni.

Quando ha rivelato della lettera ricevuta, il conduttore stava appunto mandando in onda servizi relativi alle ultime novità, come le parole della preside della scuola dove insegna la donna che avrebbe avuto rapporti con l’ex boss di Cosa Nostra.

Per il consigliere regionale Ismaele La Vardera, la dirigente dovrebbe prendere una posizione chiara sulla questione, perché “su questi temi non si può essere ambigui e purtroppo in questa storia c’è stata tanta ambiguità”.

Giletti e le battute su OnlyFans a Non è l’Arena

Non solo mafia e minacce, però. Grazie alla puntata di Non è l’Arena di domenica 26 marzo 2023, Giletti ha conquistato posto tra i trend di Twitter e le prime pagine anche per un altro segmento del suo programma.

Ospite una ragazza di 26 anni attiva su OnlyFans, la piattaforma che ospita immagini e video esclusivi a pagamento e perlopiù di natura erotica, Giletti le ha chiesto quanto guadagnasse e quali fossero le cose più strane e depravate che le hanno chiesto.

Lei, oltre a rivelare di prendere circa 2.000 euro al mese grazie a questa attività, ha raccontato che c’è chi le ha chiesto di defecare o urinare nella biancheria intima per poi inviare il video una cifra vicina ai 100 euro.