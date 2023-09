Massimo Giletti potrebbe tornare in Rai dopo la chiusura di Non è l'Arena: conduttore avvistato in sede

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Massimo Giletti potrebbe tornare in Rai? È la voce che circola sul web dalla mattina di martedì 5 settembre quando l’ex conduttore La7, silurato da Cairo lo scorso 13 aprile, è stato avvistato in viale Mazzini. Una visita di “cortesia” o qualcosa di più, soltanto il tempo lo dirà, ma non è escluso che il giornalista possa fare ritorno sui canali della tv di Stato.

Giletti avvistato in viale Mazzini

A lanciare la notizia dell’arrivo in viale Mazzini di Giletti è stato Dagospia che poco dopo mezzogiorno ha pubblicato un flash sulla presenza del giornalista in Rai. Una visita a sorpresa o forse programmata, non si sa, fatto sta che l’ingresso del conduttore nella sede della tv di Stato ha acceso le fantasie di molti.

Il sito diretto da Roberto D’Agostino ha fatto sapere che Giletti avrebbe incontrato i vertici dell’azienda, con la visita avvenuta al settimo piano di viale Mazzini. Non è quindi escluso si possa essere trattato di una riunione per mettere a punto un nuovo piano per l’ingresso del giornalista in Rai.

I rumors sul ritorno in Rai

Diverse voci sul ritorno di Giletti si erano rincorse anche prima della presentazione dei palinsesti del nuovo anno televisivo. Si era ipotizzato di un ritorno per la fascia serale del martedì su Rai3, poi affidata a Nunzia De Girolamo, e diversi altri erano stati i pensieri per il grande ritorno.

Subito dopo l’addio a La7, con la chiusura di Non è L’Arena, forse a causa degli ospiti “scomodi” dell’ultimo periodo come Salvatore Baiardo, in tanti avevano ipotizzato che al termine del contratto con la società di Cairo Giletti avrebbe fatto ritorno da “mamma Rai”.

Cos’ha detto l’ad Sergio

Tutto rimandato, o per meglio dire in stallo, perché effettivamente Giletti era sotto contratto con La7 fino al giugno 2023. Ora però il vincolo è venuto meno e la Rai può partire all’assalto del conduttore.

“Non abbiamo avuto ancora occasione di parlare di nulla. Non escludo che in futuro possa essere una persona adatta all’azienda” aveva detto l’amministratore delegato Rai Roberto Sergio lo scorso luglio, non escludendo quindi il possibile ritorno del conduttore piemontese 61enne.