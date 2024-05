Massimo Giannini e la querela notificata nel cuore della notte: le scuse del ministro dell'Interno Piantedosi

Massimo Giannini, editorialista di Repubblica, è stato svegliato alle 4 del mattino mentre si trovava in albergo a Milano. Alcuni agenti di polizia sono giunti per notificargli una querela per diffamazione. La notizia è stata data dal giornalista negli studi di Otto e mezzo. Giannini ha parlato di una “intimidazione”. Sul caso sono già arrivate le scuse del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Presentata un’interrogazione parlamentare.

Querela a Giannini nel cuore della notte

La sera prima Massimo Giannini aveva partecipato a una puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio e aveva parlato della stretta sulla stampa del governo Meloni.

A notte fonda poliziotti in divisa sono entrati nella hall chiedendo di Giannini. Il portiere di notte ha cercato di fermarli: “Il cliente parte alle 8, potete tornare a quell’ora”.

Fonte foto: IPA

“No, dobbiamo farlo adesso”, avrebbero replicato gli agenti. Giannini, viene scritto, è sceso nella hall e ha chiesto conto dell’urgenza, ma senza ottenere una risposta soddisfacente.

Le scuse di Piantedosi a Giannini

È un fatto oggettivamente molto grave, stiamo facendo accertamenti per capire cos’è successo. Penso sia stato un eccesso di solerzia. […] A nome mio e della polizia le rinnovo le nostre scuse. Forse ti può interessare Nella classifica della libertà di stampa l’Italia perde 5 posizioni e va al 46° posto: accuse al governo L'Italia scivola giù di 5 posizioni nella classifica della libertà di stampa di Rsf per via del caso Angelucci, il parlamentare leghista che punta all'agenzia Agi

Queste le parole rivolte da Piantedosi al giornalista nel corso di una telefonata. Giannini, come scrive La Repubblica, l’ha ringraziato senza però risparmiarsi una stoccata all’esecutivo guidato da Giorgia Meloni: “Il suo è stato un gesto doveroso ma non scontato, visto il clima politico nel quale viviamo e l’approccio arrogante e palesemente intimidatorio di governo e maggioranza verso la libera informazione“.

Interrogazione parlamentare sul caso Giannini

Enrico Costa di Azione ha depositato un’interrogazione parlamentare che chiama in causa Piantedosi e il ministro della Giustizia Carlo Nordio per un atto “incomprensibile e ingiustificabile, un’intimidazione in spregio alla presunzione di innocenza”.

Atti “a sorpresa”, aggiunge, quali le perquisizioni, salvo ragioni specifiche, “non debbono per legge essere eseguiti in ore notturne, ma tra le 7 e le 20”. E ancora: “Se questa è la disciplina per atti a sorpresa, è sorprendente che notifiche ‘burocratiche’ come quella descritta, che non recano ragioni di urgenza, seguano una ‘prassi’ opposta, trasformandosi in una forma di intimidazione in spregio alla presunzione di innocenza”.

Costa domanda se “l’autorità giudiziaria procedente ne fosse a conoscenza, e se sia realmente una prassi quella di presentarsi nottetempo con 4 agenti per analoghe notifiche”.

Costa chiede inoltre se i due ministri non ritengano opportuno ”avanzare iniziative normative per delineare in modo più puntuale le modalità di esecuzione degli atti giudiziari”.

La palla passa ora ai ministri Nordio e Piantedosi, che dovranno documentarsi sui fatti e rispondere in Parlamento con una replica scritta.