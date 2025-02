Massimo Carminati torna in carcere dopo essersi costituito: chi è il Nero di Romanzo Criminale

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Massimo Carminati torna in carcere. Condannato in via definitiva a 10 dieci anni nell’inchiesta “Mondo di Mezzo”, il “Nero” di Romanzo Criminale si è costituito a Rebibbia per scontare i tre anni e quattro mesi di pena residua. L’ex terrorista nero era stato affidato ai servizi sociali, misura poi revocata.

Nella mattinata di giovedì 20 febbraio Massimo Carminati si è costituito al carcere romano di Rebibbia, dove sconterà i tre anni e quattro mesi residui della sua pena.

L’ex terrorista dei Nar (Nuclei Armati Rivoluzionari) era stato affidato in prova ai servizi sociali su decisione del Tribunale di Sorveglianza.

Fonte foto: ANSA L’arresto di Massimo Carminati nel 2014

La misura era stata poi sospesa per il ricorso in Cassazione avanzato dalla procura generale di Roma.

La Suprema corte ha ora accolto il ricorso della procura e rigettato come “inammissibile” quello presentato dai legali di Carminati: niente misura alternativa, l’ex Nar torna in carcere.

Le condanne dell’inchiesta “Mondo di mezzo”

Nel 2014 Massimo Carminati era stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta “Mondo di mezzo“, che aveva fatto emergere la collusione tra funzionari della pubblica amministrazione e diverse società e aziende riconducibili a lui e a Salvatore Buzzi.

Per le vicende di Mafia Capitale Carminati è stato condannato in via definitiva nel 2022 a 10 anni di reclusione.

Chi è il “Nero” di Romanzo Criminale

Esponente dell’estrema destra romana, noto anche come il quarto re di Roma o il guercio per via dell’occhio perso in seguito a una sparatoria, Massimo Carminati ha un lungo curriculum criminale.

È stato al centro di alcuni dei più misteriosi fatti di cronaca nera, dall’omicidio Pecorelli al presunto depistaggio delle indagini per la strage di Bologna, passando per il furto al caveau della Banca di Roma, riuscendo spesso a farla franca nei processi.

Una storia criminale partita negli anni ’70, quando si fa un certo nome negli ambienti dell’estrema destra romana come picchiatore di strada e killer prezzolato.

Il suo nome è legato anche alla banda della Magliana, è stato amico di Franco Giuseppucci, fondatore e primo boss del gruppo criminale.

Carminati è il “Nero” nel best seller Romanzo Criminale di Giancarlo De Cataldo ispirato alle vicende della banda della Magliana.

Nella omonima serie tv tratta dal libro è stato interpretato da Emiliano Coltorti, nel film di Michele Placido da Riccardo Scamarcio.