Massimo Boldi e lo sgarbo a Silvio Berlusconi: "Ero un suo grande amico, l'ho tradito per colpa di Celentano"

Massimo Boldi sarà uno degli ospiti della prossima puntata di “Ciao Maschio”, condotta da Nunzia De Girolamo, in onda sabato 28 settembre, su Rai1. Durante l’intervista, l’attore ha parlato del suo rapporto personale e professionale con Silvio Berlusconi, svelando alcuni retroscena legati alla sua partecipazione al programma televisivo “Fantastico”.

La rivelazione di Massimo Boldi su Silvio Berlusconi

Boldi ha ricordato come fu Adriano Celentano, nel 1987 e nel 1988, a convincerlo a prendere parte alla trasmissione Rai, altrimenti Celentano stesso non avrebbe partecipato.

“Ero molto legato a Berlusconi da una grande amicizia, e invece, come fece Giuda con Gesù, lo tradii”, ha dichiarato il comico.

Nel corso dell’intervista, Boldi ha raccontato di essersi presentato a casa di Berlusconi, a Roma, dopo questo presunto ‘tradimento’, per chiarire la situazione.

L’incontro avvenne a Via dell’Anima, dove l’allora imprenditore e futuro leader politico lo ricevette dopo diverse ore di attesa. “Ci siamo parlati e lui mi disse: ‘Ma bisogna farle le stron**te nella vita. Sai quante ne ho fatte io?’”, ha rivelato l’attore, spiegando come i due riuscirono così a ristabilire il loro legame di amicizia.

L’incontro e il “perdono” del Cavaliere

La conversazione si è poi spostata su un episodio particolarmente delicato per Boldi: una condanna a una multa di 2 miliardi e 250 milioni di lire per inadempienza contrattuale, a seguito del suo impegno con “Fantastico”.

“Quanti soldi erano, mamma mia! Bisognava anche averli. Però bisognava risolvere in qualche modo, perché la famiglia era grande ormai”, ha aggiunto l’attore, ricordando quanto questo evento abbia segnato un periodo della sua vita.

La morte del padre e l’infanzia difficile

Oltre a Massimo Boldi, la terza puntata di “Ciao Maschio” vedrà la partecipazione di altri ospiti, tra cui l’attore Mirko Frezza e il conduttore televisivo Edoardo Stoppa.

Il tema centrale della serata sarà il perdono, affrontato attraverso le storie e le esperienze personali degli invitati.

Boldi, dopo aver parlato di Berlusconi, ha poi ricordato la sua infanzia non semplice, raccontando di come l’improvvisa morte del padre lo costrinse ad abbandonare la scuola per dedicarsi al lavoro.