Massimo Bernardini lascia TvTalk dopo 19 anni di conduzione: "Le quattro ragioni per cui me ne vado""

Massimo Bernardini lascia TvTalk, storico programma del sabato pomeriggio di Rai Tre. Il giornalista e conduttore si è congedato dal pubblico sabato 25 maggio, dopo aver portato a termine ben 19 edizioni della trasmissione da lui stesso ideata.

TvTalk, l’addio di Massimo Bernardini alla storica trasmissione di Rai Tre

Una “emozione inevitabile” ha dichiarato Bernardini a inizio puntata. Poi, nel chiudere la stagione 2023/2024 del talk, ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a fermarsi.

“Credo di dovermi rivolgere a casa per spiegare perché ho deciso di lasciare Tv Talk: ed è semplice, a luglio faccio 69 anni e sono in pensione da due anni”, ha detto il giornalista guardando in camera.

Fonte foto: ANSA Massimo Bernardini a TvTalk

Bernardini: “Lascio per queste quattro ragioni”

Dopodiché ha aggiunto che in realtà “sono quattro le ragioni” per cui ha deciso di lasciare: “la prima è che preferisco lasciare un lavoro, una bella avventura, con il vento in poppa”. Il riferimento è al fatto che TvTalk, anche in questa stagione, ha ottenuto buoni risultati sul fronte ascolti.

“La seconda – ha continuato il conduttore – è che è un dovere di quelli della mia generazione, cioè passare la mano a colleghi più bravi e giovani. La terza è che ho una famiglia, soprattutto una moglie, con cui sento di dover condividere più tempo di quanto ho fatto fino ad ora”.

“E poi c’è il Vangelo di Luca che chiarisce una cosa molto saggia: ‘Dite siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare’. E io lo interpreto come il fatto che la vita è più grande di noi e delle nostra ambizioni“, ha spiegato in merito alla quarta motivazione.

La citazione di Bob Dylan

“Tv Talk – ha assicurato Bernardini – proseguirà sulla sua strada, rinnovandosi senza perdere quel tocco che abbiamo creato tutti assieme in questi anni”.

E ancora: “Il nostro gruppo di lavoro ha sempre brillato per professionalità, fantasia e rispetto reciproco; rinunciare a questa comunità è la cosa più difficile. È stato un privilegio lavorare con voi e spero di poter continuare ancora a lavorare in questo ambiente”.

Infine la chiusura citando Bob Dylan: ‘Che dio ti benedica e protegga sempre, che tutti i tuoi desideri possano realizzarsi, che tu possa sempre fare qualcosa per gli altri e lasciare che gli altri possano fare qualcosa per te, che tu possa costruire una scala verso le stelle e salirne ogni gradino, che tu possa restare per sempre giovane’”.