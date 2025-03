Massa, minaccia con un coltello la cassiera del supermercato e si fa consegnare i soldi: inseguito e arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di 30 anni originario di Grosseto è stato arrestato per rapina in un supermercato di Massa sabato scorso. L’uomo ha minacciato una cassiera con un coltello, cercando di fuggire con oltre 1.500 euro.

Intervento tempestivo della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto intorno alle 15.30 a Massa quando due poliziotti, liberi dal servizio, hanno udito le grida di una cassiera. I due agenti, uno della Digos e uno della Squadra Mobile, si trovavano nel supermercato per fare la spesa e sono intervenuti immediatamente.

Fuga e arresto

All’uscita del supermercato, i poliziotti hanno visto due commessi che cercavano di trattenere l’uomo, il quale tentava di liberarsi per fuggire. Dopo essersi qualificati come agenti, lo hanno bloccato e richiesto l’intervento della Volante per il trasporto in ufficio e gli accertamenti del caso.

Ricostruzione dei fatti

La vicenda è stata ricostruita ascoltando la cassiera e altri testimoni. L’uomo è stato arrestato per rapina aggravata dall’uso di un’arma da taglio e per evasione. Il coltello è stato sequestrato e il denaro restituito al direttore del supermercato.

Precedenti e custodia cautelare

Gli inquirenti hanno scoperto che l’uomo era fuggito dalla sua abitazione a Grosseto alle 12 dello stesso giorno, strappandosi il braccialetto elettronico. Era già stato sottoposto agli arresti domiciliari per una precedente rapina in una tabaccheria, dove aveva minacciato il gestore con una pistola giocattolo. Dopo la convalida dell’arresto, è stato posto in custodia cautelare presso la casa circondariale di Grosseto.

Fonte foto: IPA