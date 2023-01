Martina Navratilova ha di nuovo il cancro: l'annuncio dell'ex tennista, 10 anni fa sconfisse il male al seno

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Brutte notizie per Martina Navratilova, ex tennista e campionessa di 18 slam. La 66enne, dalla doppia cittadinanza americana e ceca, nel corso di un’intervista rilasciata al Times ha svelato di aver scoperto di essere affetta nuovamente da tumore, malattia che 10 anni fa aveva già sconfitto.

Due tumori, l’annuncio di Martina Navratilova

Per la 66enne sono addirittura due i tumori diagnosticati, come svelato nel corso di un’intervista al Times. La donna ha scoperto quasi per caso il male, come spiegato dalla sua portavoce.

“Martina ha notato un linfonodo ingrossato nel collo durante le finali WTA di Fort Worth. E quando il linfonodo non si è ridotto, è stata eseguita una biopsia i cui risultati hanno evidenziato un cancro alla gola al primo stadio”.

Durante i controlli, poi, è stato scoperto un altro linfonodo sospetto, questa volta al seno.

Navratilova: “Lotterò”

La 66enne, dopo aver incassato il colpo, si è detta speranzosa nella guarigione. “È un doppio colpo grave, ma ancora risolvibile. Spero in un esito favorevole. Sarà doloroso, ma lotterò con tutte le mie forze” ha raccontato.

La sua portavoce, invece, ha spiegato: “Entrambi i tumori sono in fase iniziale, al primo stadio, la prognosi è buona e Martina inizierà il trattamento questo mese. Il tipo di cancro è l’HPV e questa forma di tumore risponde molto bene al trattamento”.

Navratilova ha annunciato che non lavorerà come commentatrice di Tennis Channel per gli imminenti Australian Open, e comincerà a brevissimo i trattamenti di cura a New York.

Il tumore sconfitto 10 anni fa

Per Martina Navratilova è l’ennesima sfida della sua vita. Dopo aver vinto 18 slam, con nove successi di fila a Wimbledon, la tennista della Repubblica Ceca naturalizzata americana 13 anni fa aveva scoperto di avere un tumore al seno.

Dopo oltre tre anni di cure, fatta di diversi cicli di radioterapia, la 66enne sconfisse il tumore. “Quando me lo dissero, piansi per 15 secondi. Poi dissi al medico: ok, ora cosa facciamo?” il racconto della donna.

Lo scorso aprile anche la sua grande rivale di sempre Chris Evert aveva annunciato di avere un tumore. Le due hanno dato luogo a una delle più lunghe rivalità sportive di tutti i tempi, con 80 incontri disputati e un bilancio finale favorevole a Navratilova (43-37).