Martin Scorsese a Polizzi Generosa per la cittadinanza: il cognome dei nonni era "Scozzese", perché è cambiato

Grande festa a Polizzi Generosa, comune palermitano di poco meno di tremila anime: nelle scorse ore è sbarcato in terra siciliana un mostro sacro di Hollywood, Martin Scorsese.

Polizzi Generosa, Martin Scorsese diventa cittadino onorario

Il regista premio Oscar, domenica 13 ottobre 2024, è diventato ufficialmente cittadino onorario di Polizzi Generosa. Un omaggio alla sua sfolgorante carriera dietro alla macchina da presa, ma soprattutto un riconoscimento alle sue radici siciliane.

I nonni del cineasta, sia paterni sia materni, erano nati in provincia di Palermo, più precisamente a Polizzi Generosa e a Ciminna. Sono poi emigrati negli Stati Uniti agli inizi del XX secolo. Martin è infatti nato a New York il 17 novembre del 1942.

Fonte foto: ANSA Il regista Martin Scorsese

Da “Scozzese” a “Scorsese” per un errore di trascrizione

Oggi il regista è noto a livello globale con il cognome Scorsese. In realtà i suoi parenti migranti si chiamavano “Scozzese”. La modifica in “Scorsese” fu fortuita. Come avvenne? Per un banale errore di trascrizione in alcuni documenti.

Non è la prima volta che Martin Scorsese visita Polizzi. Era già accaduto nel 1979, quando vi sbarcò assieme a Isabella Rossellini, all’epoca sua moglie. Nel comune palermitano ha fatto poi tappa nel 1990 e nel 2018.

Martin Scorsese: “Senza Polizzi non sarei quello che sono”

“Oggi non sarei quello che sono senza Polizzi”, ha dichiarato il regista hollywoodiano durante la cerimonia in cui gli è stata consegnata la cittadinanza onoraria.

A Polizzi Generosa, nei giorni scorsi, si è respirata un’aria ricca di entusiasmo. Il paese era in fermento per l’arrivo del cineasta che è stato accolto in modo caloroso e impeccabile. Per le strade sono stati appesi cartelloni di benvenuto, stessa cosa è capitata in diversi negozi.

L’evento tramite cui Scorsese è stato omaggiato si è svolto nell’edificio di città-Palazzo della cultura.

Molti cittadini si sono riuniti attorno al consiglio comunale dove sono stati istallati dei maxischermi per permettere a tutti di seguire la cerimonia in diretta.