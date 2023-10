Marta Fascina tornerà alla Camera? La sua decisione dopo la morte di Berlusconi: "Sofferenza indescrivibile"

Marta Fascina ha annunciato che, anche dopo la morte di Silvio Berlusconi, tornerà alla Camera dei Deputati per svolgere il mandato parlamentare a lei conferito dai cittadini.

Cosa ha detto Marta Fascina sul suo futuro in politica

Marta Fascina, deputata di Forza Italia e ultima compagna di Silvio Berlusconi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista concessa a Bruno Vespa per il libro “Il rancore e la speranza”, in uscita nel mese di novembre per Mondadori/Rai libri.

A proposito del suo futuro politico, ha detto: “Sono un deputato alla seconda legislatura. Come ho sempre detto, seguo e faccio politica fin da adolescente. Continuerò a svolgere il mandato parlamentare che mi hanno conferito i cittadini; la mia assenza è stata motivata da una sofferenza indescrivibile“.

Fonte foto: ANSA Marta Fascina, allo stadio per il Trofeo Silvio Berlusconi.

Marta Fascina e il suo ruolo in Forza Italia

Nel corso dell’intervista concessa a Bruno Vespa, Marta Fascina ha anche parlato del suo ruolo all’interno di Forza Italia: “Non ho mai chiesto né aspirato ad incarichi di partito. Dunque no, al momento, non immagino particolari ruoli per me”.

Marta Fascina continuerà a vivere a Villa San Martino?

Nel suo libro “Il rancore e la speranza”, Bruno Vespa ha chiesto a Marta Fascina se continuerà a vivere a Villa San Martino, la residenza storica di Silvio Berlusconi, dopo i recenti rumors pubblicati sui giornali.

La sua risposta: “Ammetto che sorrido, anche se è una cosa che mi risulta difficile in questo momento, quando leggo fantasiosi articoli di stampa. La categorica smentita della famiglia Berlusconi vale più di qualsiasi infondato pettegolezzo“.

I messaggi di Iva Zanicchi e Paolo Berlusconi per Marta Fascina

Nei giorni scorsi, sia Paolo Berlusconi che Iva Zanicchi avevano inviato messaggi pubblici a Marta Fascina.

Il fratello dell’ex leader di Forza Italia aveva detto: “Questo è un discorso che faccio anche a Marta, che è inconsolabile ma dovrà avere la forza anche lei di ritornare in Parlamento, perché è suo diritto e soprattutto suo dovere”. Il messaggio di Paolo Berlusconi era di “smettere di piangere e dirci e dirvi che dobbiamo essere sereni e addirittura felici, perché abbiamo avuto la fortuna di conoscere” Silvio Berlusconi, “di amarlo e viverlo”.

Iva Zanicchi aveva condiviso le parole di Paolo Berlusconi, dichiarando: “Capisco che la signora Fascina si senta estremamente sola, perché Silvio era una quercia, ma deve farsi forza e adempiere ai suoi impegni“.