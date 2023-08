Marta Fascina sola con Dudù nella villa di Berlusconi ad Arcore: i retroscena degli amici, "siamo preoccupati"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Sono passati quasi due mesi dalla morte di Silvio Berlusconi e dal giorno dei funerali del Cavaliere sono state perse le tracce di Marta Fascina. La compagna dell’ex premier, infatti, non è ancora tornata in Parlamento e pochi sono i contatti che ha avuto negli ultimi due mesi, vissuti nel dolore del lutto.

Che fine ha fatto Marta Fascina

In tanti si chiedono che fine abbia fatto la deputata 33enne, in pochi hanno sue notizie, ma chi sa si dice preoccupato. Dai funerali di Berlusconi, infatti, Fascina non avrebbe mai lasciato villa San Martino ad Arcore, chiusa nel dolore di chi ancora, stando a quanto trapela, non ha elaborato il lutto.

L’ultimo messaggio social della compagna del Cavaliere, infatti, preoccupa e non poco, con le parole di chi ancora dopo due mesi sembra non aver accettato quanto successo. “Mi manchi amore mio, dio se mi manchi” ha scritto la 33enne che, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, sarebbe da sola ad Arcore insieme all’inseparabile Dudù.

Fonte foto: IPA

Fascina, trapela, non solo non avrebbe mai lasciato la villa, ma pochi sarebbero i contatti avuti col mondo esterno nell’ultimo periodo. Qualche chiamata con Tajani e Salvini, ma anche con i genitori e i figli di Berlusconi.

La preoccupazione degli amici

Chi ha potuto sentirla, però, non nasconde la preoccupazione di chi conosce cosa sta passando Marta Fascina. La 33enne, infatti, starebbe vivendo “immersa nel lutto“, un sentimento che “non solo non ha finito di elaborarlo, ma non ha nemmeno iniziato” raccontano degli amici.

“Chi le vuole bene è abbastanza preoccupato per questa ragazza. Non riesce a venire fuori da questa situazione, non riesce a farsi una ragione della morte di Berlusconi” riferisce il Corriere della Sera.

Politica “rimandata”

E chi spera di vederla tornare presto a Montecitorio dovrà attendere. I suoi contatti politici restano i soliti, con Tajani che ha scambiato qualche parola via telefono con lei, ma il ritorno in politica sarebbe rimandato.

Almeno fino a settembre, dicono gli informati, dopo la grande assenza al primo consiglio nazionale di Forza Italia saltato nonostante il biglietto già staccato per Roma. I suoi, quelli del “blocco Fascina”, l’attendono fiduciosi, col fronte che continuerà a sostenere la corsa di Tajani nel partito fondato dal Cavaliere.