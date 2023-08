Marta Fascina sarà al Trofeo Silvio Berlusconi Monza-Milan: prima uscita pubblica dopo il lutto

Nella serata di martedì 8 agosto è in programma allo stadio ‘U-Power’ di Monza il primo Trofeo Silvio Berlusconi, sfida calcistica tra il Monza e il Milan, le due squadre del cuore del “Cavaliere”, deceduto lo scorso 12 giugno.

Marta Fascina al Trofeo Silvio Berlusconi

Stando a quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, sugli spalti dello stadio ‘U-Power’ di Monza sarà presente anche Marta Fascina, compagna di Silvio Berlusconi.

Se la notizia dovesse essere confermata dai fatti, si tratterebbe della prima uscita pubblica di Marta Fascina dopo il lutto.

Marina Berlusconi e Marta Fascina, ai funerali di Silvio Berlusconi.

I giorni di lutto di Marta Fascina

Proprio il ‘Corriere della Sera’, alcuni giorni fa, aveva reso noto che Marta Fascina, dopo la morte di Silvio Berlusconi, ha continuato a vivere da sola, senza amici e familiari (ma in compagnia del cane Dudù), a Villa San Martino. Un amico, rimasto anonimo, ha confidato al giornale: “Vive immersa nel lutto. Non solo non ha finito di elaborarlo, ma non ha nemmeno iniziato”.

Un’altra testimonianza anonima riportata dal ‘Corriere della Sera’: “Chi le vuole bene è abbastanza preoccupato per questa ragazza. Non riesce a venire fuori da questa situazione, non riesce a farsi una ragione della morte di Berlusconi”.

Marta Fascina non avrebbe in programma alcuna vacanza né avrebbe in mente di allontanarsi da Arcore. Esclusa anche la possibilità di presenziare alle sedute del Parlamento o di prendere parte agli eventi del partito. In un primo momento, Marta Fascina avrebbe pensato di partecipare al primo consiglio nazionale di Forza Italia dopo la morte di Silvio Berlusconi, ma poi ha rinunciato. Tutto (in ambito politico) è rimandato a settembre.

La storia del Trofeo Berlusconi

Quello di quest’anno è il primo Trofeo Silvio Berlusconi. In precedenza, infatti, per volontà dello stesso “Cavaliere”, il trofeo era dedicato al padre Luigi, scomparso nel 1989. La prima edizione è stata disputata nel 1991.

Quest’anno, Monza e Milan indosseranno divise decorate da una patch speciale, che saranno messe all’asta già a partire dall’inizio del match. Il ricavato verrà devoluto a Fondazione Milan, che lo destinerà a un progetto emergenziale in Emilia Romagna per il ripristino di un campo d’allenamento e di uno da gioco dell’AC Solarolo.