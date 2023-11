Marta Fascina torna in Parlamento dopo la morte di Berlusconi nonostante il lutto: "Devo onorare il mandato"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Quella di martedì 7 novembre 2023 è stata la giornata del ritorno di Marta Fascina alla Camera, con la deputata che mancava dall’Aula del Parlamento dallo scorso marzo. Da quando le condizioni di salute di Silvio Berlusconi sono peggiorate, infatti, Fascina aveva deciso di prendersi del tempo, poi il lutto ha fatto protrarre l’assenza.

Il ritorno di Fascina alla Camera

Il “grande” ritorno, a otto mesi dall’ultima volta, è coinciso col voto di fiducia al decreto Caivano, ma di Fascina nel corso della giornata non vi è stata traccia.

Tutti l’attendevano trepidanti in Transatlantico, ma lei si è fatta vedere poco o nulla.

Come riferisce il Corriere della Sera, infatti, la deputata è rimasta alla Camera lo stretto necessario per votare per evitare contatti con i giornalisti che la stavano aspettando e che, se l’avessero incrociata, le avrebbero posto parecchie domande sull’attuale situazione emotiva, tra la prima volta in Parlamento senza Berlusconi e la sofferenza per la morte del Cavaliere.

“Devo onorare il mandato”

“Tornerò presto” aveva detto Fascina qualche settimana fa, aprendo alla possibilità del rientro in Parlamento in occasione del voto alla legge di Bilancio. Anticipa di qualche giorno, ma con in testa (e non solo) Berlusconi.

Presentandosi alla Camera per il voto al dl Caivano, entrando da una porta secondaria scortata da Paolo Barelli e Tullio Ferrante, Fascina ha infatti mostrato una cover particolare del cellulare col volto di Berlusconi.

Fonte foto: ANSA

E uscendo in serata si è lasciata scappare qualche battuta con i giornalisti presenti: “Sono contenta di essere tornata, devo onorare il mandato ed è un mio dovere essere qui, ma ancora soffro per la scomparsa del mio Silvio”.

La sofferenza di Fascina per la morte di Berlusconi

Sofferenza, appunto, per la scomparsa di Silvio Berlusconi, avvenuta 5 mesi fa. Marta Fascina, infatti, vive ancora il dolore della perdita del Cavaliere, con pochi della cerchia che in questi mesi hanno avuto sue notizie o contatti diretti.

Ad Arcore, infatti, la villa è stata spesso territorio off limits per tanti, con Fascina che di rado si è fatta vedere fuori da villa San Martino in questi mesi. Una lunga assenza, anche dal Parlamento, che non ha fatto piacere a molti.