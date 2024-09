Marta Bianco Mannino morta dopo una cena in casa col marito, mistero per il malore fatale alla pittrice 32enne

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È morta improvvisamente dopo la prima cena con il marito nella casa nuova: Marta Bianco Mannino, 32 anni, ha accusato un malore che le è stato fatale, nonostante l’intervento d’urgenza e il ricovero in ospedale. Pittrice e decoratrice, la donna non soffriva di patologie note e le cause del decesso restano ancora da appurare con certezza, sebbene sia stato confermato che la donna si sia sentita male dopo aver mangiato della zucca.

Il malore dopo la cena con il marito

Il caso è avvenuto domenica 22 settembre a Robegano, in provincia di Venezia, dove Marta Bianco e il marito William Mannino iniziavano simbolicamente un nuovo percorso con la prima cena insieme nella nuova casa.

Le cose sono precipitate all’alba del giorno dopo: Marta ha cominciato a lamentare forti dolori addominali e gonfiore. Preoccupato, il marito ha chiamato i soccorsi e un’ambulanza del Suem 118 l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale di Mirano.

Fonte foto: Tuttocittà

La tragedia è avvenuta a Robegano, frazione di Salzano, in provincia di Venezia

Purtroppo, nonostante l’intervento dei medici, la situazione è rapidamente peggiorata e Marta è deceduta. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine, considerando che la donna non soffriva di particolari patologie e non stava assumendo farmaci.

Possibile intossicazione da zucca

La sera prima i coniugi avevano mangiato un piatto di pasta con la zucca. L’autopsia ha confermato che proprio questo alimento è stato la causa scatenante del malore di Marta Bianco Mannino, che peraltro ne aveva mangiata in abbondanza, a quanto risulta, anche nei giorni precedenti.

Anche se poco comuni, le allergie alla zucca possono presentarsi con segni che vanno da prurito e gonfiore a irritazioni cutanee e problemi respiratori, fino a potenziali reazioni anafilattiche.

Secondo gli esperti, l’assunzione di zucca può costituire un problema anche serio, per soggetti allergici, se avviene in concomitanza con altri vegetali della stessa famiglia (le cucurbitacee) come cetrioli, zucchine, angurie e meloni.

Chi era Marta Bianco Mannino

Marta Bianco era originaria del paese di Salzano, nel Veneziano: era un’artista, appassionata di pittura e impegnata soprattutto nella decorazione di vestiti. In carriera aveva servito anche clienti di prestigio, come quando fu incaricata di disegnare delle scarpe per Prada.

Si era sposata soltanto due anni fa con suo marito William Mannino, italo-americano conosciuto a New York. “In quattro anni con lei mi sembra di aver vissuto un’esistenza intera” ha raccontato nel più profondo dolore.

“Lei è venuta a New York, poi io ho lasciato tutto per venire qui in Italia. L’ho sposata e siamo venuti in questa casa. Avremmo pensato anche a un figlio. Ora io credo che resterò qui. Ho veramente tante cose da fare”.