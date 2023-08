Marracash contro Morgan dopo il recente sfogo sul palco a Selinunte: le parole di fuoco del rapper

Il Morgan-gate continua, alimentato da polemiche sempre nuove: il rapper Marracash ha risposto per le rime a Morgan che lo aveva tirato in ballo durante la sfuriata contro il pubblico di Selinunte in Sicilia.

Marracash VS Morgan

Non utilizza mezzi toni Marracash, al secolo Fabio Bartolo Rizzo. Ecco la sua replica senza giri di parole: “Morgan, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più”.

Così il rapper in una storia di Instagram. Parole durissime che arrivano in risposta a quelle dell’ex cantante dei Bluvertigo.

“Fr*** di m****” #Morgan nella bufera dopo aver utilizzato insulti omofobi in concerto Ora rischia l’espulsione da #XF2023 pic.twitter.com/tURwNlhf1R — Boomerissima (@Boomerissima) August 27, 2023

Perché Marracach si è risentito con Morgan

“Andate a vedere Marracash, andate a vedere Fedez!”, aveva urlato Morgan al pubblico che lo contestava.

Il motivo scatenante: il cantautore si stava esibendo sul finire del festival organizzato a Selinunte. In programma c’era una lezione musicale intitolata “Battiato, segnali di vita e di arte”.

Parte del pubblico non ha gradito la performance di Morgan e lo ha fischiato. Tanto è bastato per mandare su tutte le furie il cantante milanese.

“Cosa venite a fare? Fate ridere, andatevene. Perché devo andarmene io? Io sono il musicista più bravo che puoi vedere in questo momento. Sei un pazzo se mi vieni a criticare”.

E ancora: “No, io non canto per voi perché siete antipatici. Io non canto per gente così, sia chiaro. Fate ridere, siete proprio stupidi. La società, la gente come voi, è una me*da. State zitti, basta, avete rotto il ca**o. Ho dei sentimenti, cog***ni!”

E qui sono arrivati i riferimenti a due fra i rapper più famosi del momento: “Andate a vedere Marracash, andate a vedere Fedez!”

Morgan è poi andato avanti con degli insulti omofobi (“Vai a fare in cu*o, froc*o di mer*a”) prima di cominciare ad abbassare i toni.

Morgan contro Andrea Scanzi

Fra i molti che hanno criticato le esternazioni di Morgan c’è stato il giornalista Andrea Scanzi. E Morgan ha risposto stizzito alle critiche del giornalista.

Oggi la polemica continua con la risposta di Marracach.