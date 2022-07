Marmolada, trovati i resti di altri dispersi: sono irriconoscibili, si cercano ancora 3 persone

La Marmolada continua a restituire i cadaveri. Nel corso della ricognizione ‘vista udito’ sul luogo del disastro, sono stati ritrovati resti di escursionisti. Nel frattempo, per venerdì 8 luglio si attendono i primi risultati dal Ris di Parma, che dovrebbe ricondurre tutti i reperti sia organici sia tecnici alle vittime. Dopodiché il dna sarà comparato col sangue prelevato ai parenti, così da dare un nome ai corpi ancora non identificati.

Ritrovati zaini e picozze

Oltre ai resti umani, durante l’ispezione è stata ritrovata anche attrezzatura tecnica, verosimilmente appartenente ai dispersi.

Il sopralluogo ‘vista udito’ è un intervento particolarmente rischioso, visto che una parte della calotta interessata dal disastro grava ancora sul pendio sottostante.

In sostanza, c’è il pericolo che crolli.

Impegnate nelle ricerche anche le unità cinofile.

Fortunatamente la temperatura non è elevata e non c’è vento: condizioni meteo ideali per le ricerche.

Fonte foto: ANSA Un elicottero della Guardia di finanza impegnato nelle ricerche

Qual è il bilancio di morti e dispersi

A giovedì 7 luglio, il bilancio è di 9 morti accertati, di cui 4 riconosciuti dai familiari e 5 non ancora identificati.

I dispersi, invece, sono scesi a 3.

Notizia in aggiornamento…