Mark Zuckerberg con il suo yacht Launchpad a Castellammare: il sindaco gli regala i biscotti tipici di Stabia

Un mega yacht di quasi 120 metri è ancorato nel porto di Castellammare di Stabia: si tratta del Launchpad, il lussuoso panfilo dal valore di 300 milioni di dollari acquistato da Mark Zuckerberg lo scorso maggio in occasione del suo 40esimo compleanno. Arrivato giovedì 4 luglio, sia l’imponente natante che il suo proprietario hanno da poco ricevuto gli onori del sindaco stabiese, Luigi Vicinanza, che ha donato biscotti tipici e un libro dedicato al Vespucci come segno di benvenuto.

Gli onori del sindaco a Mark Zuckerberg

“Grazie per aver scelto Castellammare di Stabia“. Con queste parole il sindaco stabiese Luigi Vicinanza ha accolto Mark Zuckerberg dopo il suo approdo alla banchina Stabia Main Port, unica in Italia per la capacità di ospitare Gigayacht.

Secondo quanto riferito da Repubblica, il fondatore di Facebook ha ricevuto dal primo cittadino un omaggio per la sua permanenza nella cittadina che affaccia sul Golfo di Napoli.

Fonte foto: ANSA Mark Zuckerberg, presidente e amministratore delegato di Meta

A corredo del biglietto di benvenuto, Zuckerberg ha ricevuto un lauto rifornimento di biscotti tipici e un libro dedicato alla storia della nave Amerigo Vespucci, varata proprio nei cantieri di Castellammare di Stabia nel 1931.

Come riportato dal quotidiano, i biscotti provengono dal rinomato laboratorio Cascone, gestito da Peppiniello di Capua, storico timoniere del canottaggio Italiano insieme ai fratelli Abbagnale.

Il Launchpad da 300 milioni di dollari

Il mega yacht è un recente acquisto di Mark Zuckerberg, regalatosi in occasione del suo 40º compleanno celebrato il 14 maggio. Battezzato con il nome di Launchpad, questo gigante dei mari ha una lunghezza di 118 metri e un valore stimato di 300 milioni di dollari.

Launchpad può ospitare fino a 24 ospiti e 48 membri dell’equipaggio, offrendo numerosi locali e servizi di lusso, tra cui un campo da basket. Il progetto è firmato dal designer olandese Espen Øino, noto per la creazione di oltre 200 yacht durante la sua lunga carriera.

Le vacanze di Zuckerberg in Italia

Mark Zuckerberg ha scelto l’Italia come meta per le sue vacanze estive. Il presidente e amministratore delegato di Meta sta esplorando il Mediterraneo con famiglia e amici a bordo del suo lussuoso Launchpad.

Pochi dettagli emergono dal tour di Zuckerberg nel Belpaese: durante la sua permanenza nel Golfo di Napoli, sembra abbia visitato le ville di Stabia e Pompei, oltre trascorrere una giornata a Capri. La prossima tappa dovrebbe essere la Toscana, con approdo all’Isola D’Elba.