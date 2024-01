Marito e moglie trovati morti in casa ad Agropoli, forse omicidio-suicidio: la figlia 13enne dormiva in camera

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Marito e moglie, residenti ad Agropoli (Salerno), trovati morti lunedì mattina. Secondo le primo ipotesi, si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio avvenuto al termine di una furibonda lite famigliare.

Caso di omicidio-suicidio ad Agropoli: morti marito e moglie

Il marito avrebbe ucciso la moglie e poi si sarebbe tolto la vita. Un dramma scaturito da un litigio famigliare degenerato mentre la figlia della coppia, 13 anni, pare che si trovasse nella sua stanza a dormire. Di lì a poco avrebbe dovuto svegliarsi per andare a scuola.

Le vittime sono Vincenzo Carnicelli, 63 anni e pizzaiolo di professione, e la moglie, Annalisa Rizzo, di 20 anni più giovane e impiegata di banca.

Marito e moglie abitavano in una abitazione in via Gaetano Donizetti. Qui si è consumata la tragedia e qui, infatti, gli investigatori hanno trovato i due cadaveri.

L’allarme lanciato dai vicini

Sono stati i vicini a lanciare l’allarme chiamando il 112 dopo aver udito potenti urla che provenivano dall’abitazione della coppia. Anche la madre di Annalisa, notando che la figlia non rispondeva al telefono di casa, si è allarmata ed ha contattato il 112.

Secondo le prime informazioni trapelate, sembra che a innescare il drammatico evento sia stata una violenta discussione.

Le indagini e il ritrovamento del coltello insanguinato

Gli investigatori stanno ricostruendo i dettagli della vicenda e sempre secondo le prime informazioni sembra che la lite verbale sia improvvisamente degenerata, culminando in un cruento omicidio-suicidio.

I carabinieri intervenuti sul posto al comando del capitano Giuseppe Colella hanno trovato un coltello con una lunga lama insanguinato. Sarebbe l’arma del delitto, quella con cui l’uomo avrebbe prima ucciso la compagna e poi si sarebbe tolto la vita.

Il cadavere della donna è stato trovato con numerose ferite di arma da taglio. Anche la salma del marito presentava segni di fendenti. Sul posto anche la Scientifica e il magistrato di turno presso il tribunale di Salerno.

A inizio gennaio si è verificato un altro caso cruento di omicidio-suicidio in ambito famigliare. A Saronno sono stati trovati morti madre e figlio.