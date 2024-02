Marito e moglie morti nell'esplosione a Torre del Greco: casa sventrata dopo una fuga di gas, stavano dormendo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un uomo e una donna sono morti in un’esplosione avvenuta in un appartamento a Torre del Greco, nella provincia di Napoli.

Cosa è successo a Torre del Greco

Poco prima della mezzanotte tra il 7 e l’8 febbraio, a Torre del Greco si è verificata un’esplosione in un appartamento situato in via Pisani.

Secondo una prima ricostruzione riportata dall’agenzia ‘Adnkronos’, la causa sarebbe una fuga di gpl dalla cucina, che avrebbe provocato l’esplosione, il conseguente crollo di una parete della camera da letto e un incendio nella palazzina.

Fonte foto: Tuttocittà.it

L’esplosione si è verificata nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio in una palazzina in via Pisani a Torre del Greco, nella provincia di Napoli.

Il bilancio dell’esplosione a Torre del Greco

Sotto le macerie, i soccorritori hanno ritrovato i corpi senza vita di un uomo e di una donna, marito e moglie, deceduti nel loro appartamento (secondo ‘Rainews’, i due stavano dormendo quando si è verificata l’esplosione). Una terza persona è rimasta gravemente ferita: soccorsa dal personale del 118, è ricoverata al centro Grandi ustioni dell’ospedale Cardarelli di Napoli.

I Vigili del Fuoco di Torre del Greco e Ponticelli giunti sul luogo dell’esplosione hanno disposto lo sgombero di altre due famiglie, residenti al piano terra della stessa palazzina.

Sull’accaduto, la Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per capire le cause della tragedia.

Chi sono le vittime dell’esplosione a Torre del Greco

Le due vittime dell’esplosione avvenuta a Torre del Greco nella notte tra il 7 e l’8 febbraio, come riferito da ‘Adnkronos’, sono Rodolfo Iovine e Anna Pagano, marito e moglie, deceduti nel letto del loro appartamento.

La persona gravemente ferita è Rosa Pagano, sorella della vittima, nella cui abitazione, confinante con quella della coppia, si sarebbe verificata la deflagrazione.