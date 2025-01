Marito e moglie di Ortisei sposati da 64 anni morti a un'ora di distanza: storia della coppia inseparabile

In Val Gardena, una storia d’amore lunga 64 anni si è conclusa in modo commovente. Maria e Christian Runggaldier, coniugi di Ortisei, sono morti per cause naturali a solo un’ora di distanza, confermando il legame indissolubile che li univa. Nonostante l’età molto avanzata, la coppia conduceva una vita attiva ed era molto amata dalla comunità. Entrambi i coniugi sono morti sereni, per cause naturali, circondati dall’affetto dei familiari.

Un matrimonio durato 64 anni

Come riporta Ansa, Maria, classe 1936, e Christian, classe 1935, si erano sposati nel 1960 e avevano costruito una famiglia numerosa con cinque figli, quattordici nipoti e otto pronipoti.

Ogni mattina, la coppia era solita passeggiare per Ortisei, fermandosi per il loro tradizionale caffè al bar, un rituale che li aveva resi una presenza amata nella comunità locale.

La coppia di Ortisei

Nonostante gli acciacchi dell’età, entrambi conducevano una vita serena, partecipando attivamente alla vita familiare e, quando possibile, della comunità.

La loro quotidianità semplice e autentica a Ortisei, in Trentino Alto Adige, era un esempio di dedizione reciproca e attaccamento ai valori della tradizione. La notizia della loro scomparsa si è diffusa velocemente e i familiari di Maria e Christian sono stati consolati da decine di concittadini.

L’ultimo gesto d’amore

Le condizioni di salute della coppia sono peggiorate rapidamente lo scorso dicembre. Come racconta il Dolomiten, il 17 dicembre, consapevoli dell’imminente fine, i familiari hanno chiamato il medico di famiglia.

Quella notte, Maria e Christian hanno condiviso un ultimo gesto d’amore: si sono stretti la mano poco prima di mezzanotte.

All’alba, Christian, 89 anni, è morto serenamente circondato dai figli. Solo un’ora dopo, Maria, 88 anni, lo ha seguito, confermando che nemmeno la morte avrebbe potuto separarli.

Questo momento toccante ha colpito profondamente la famiglia e la comunità, che vedeva in loro un simbolo di unione e amore eterno.