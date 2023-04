Mario Venuti aggredito a Catania per una domanda "da sbirro": sfogo del cantante dopo l'aggressione. Come sta

Il cantante Mario Venuti ha denunciato sul suo profilo Facebook personale di aver subito un’aggressione a Catania.

Il racconto di Mario Venuti sull’aggressione

Il post di Mario Venuti sull’aggressione subita si apre così: “Catania è una città in mano ai delinquenti. Stamattina (sabato 1° aprile, ndr) sono stato aggredito con una violenta pedata al petto, data di rovescio, come una mossa di arti marziali”.

Il cantante ha spiegato che il motivo dell’aggressione sarebbe stata “una banale difficoltà di vicinanza” tra il suo cane e due pitbull, a detta del proprietario “molto aggressivi”. Venuti ha raccontato che l’aggressore “si è inalberato quando gli ho chiesto se erano assicurati” perché, ha spiegato ancora il cantante, “gli è sembrata una domanda da sbirro“.

Mario Venuti ha spiegato di essersi poi allontanato, ma di essere stato raggiunto alle spalle e “colpito violentemente di rovescio con un calcio”.

Il post dell’artista si conclude così: “Denunciarlo non serve a niente. A parte che non so chi sia e dovrei fare una inutile denuncia contro ignoti. Credo sia nulla tenente, quindi spenderei tempo, soldi e stress per trovarmi con un pugno di mosche in mano. E poi dovrei comunque lasciare il quartiere per evitare rappresaglie. Quindi, incassato il colpo non posso fare altro che cercare di dimenticare l’accaduto”.

Come sta Mario Venuti dopo l’aggressione

A un utente che gli ha chiesto aggiornamenti sulle condizioni di salute dopo l’aggressione subita, Mario Venuti ha risposto, sempre via social: “Petto dolorante e poi non riesco a fermare i pensieri che girano attorno all’accaduto”.

Chi è Mario Venuti

Mario Venuti è un cantante italiano, nato a Siracusa (da padre messinese e madre napoletana) il 28 ottobre 1963. Si è trasferito a Catania, dove vive tutt’ora, da adolescente, assieme a tutta la famiglia.

La svolta nella carriera musicale è arrivata nel 1982, anno in cui Mario Venuti, assieme a Toni Carbone e ai fratelli Gabriele e Luca Madonia, forma i Denovo.

Nel 1994, dopo 4 album e un EP firmati Denovo, Mario Venuti ha iniziato la sua carriera da solista. Nel 1996 ha scritto assieme a Carmen Consoli la canzone ‘Amore di plastica’, presentato dalla “cantantessa siciliana” nella sezione Giovani al Festival di Sanremo 1996. Tra i maggiori successi nella sua carriera da solista c’è il brano ‘Veramente‘, del 2003. Nel 2021 Mario Venuti ha pubblicato l’album di cover ‘Tropitalia’, in cui il cantante interpreta 11 brani che dagli anni Trenta ai Duemila hanno segnato la storia della musica italiana.