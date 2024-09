Mario Draghi incontra Marina Berlusconi a Milano, cosa si sono detti: presente anche Gianni Letta

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un incontro che ha mandato subito in fibrillazione la scena politica italiana. Quello tra Mario Draghi e Marina Berlusconi andato in scena alcuni giorni fa a Milano, poco dopo che l’ex governatore della Bce aveva presentato a Bruxelles il suo rapporto sulla competitività in Europa. Presente al colloquio anche Gianni Letta, già braccio destro di Silvio Berlusconi.

Mario Draghi incontra Marina Berlusconi a Milano

Secondo quanto riporta Ansa, l’incontro tra Marina Berlusconi e Mario Draghi si è tenuto nella giornata di mercoledì 11 settembre a Milano, nella residenza della figlia del Cavaliere, in Corso Venezia.

L’ex presidente del Consiglio, che lunedì ha presentato il suo rapporto sulla competitività europea che gli era stato commissionato dalla presidente della Commissione Ue von der Leyen, è stato visto uscire in auto da casa Berlusconi nel primo pomeriggio.

Fonte foto: ANSA Presente all’incontro anche Gianni Letta

Cosa si sono detti

Non sappiamo cosa si sono detti e di cosa abbiano parlato Draghi e Berlusconi. Da tutti bocche cucite.

Un portavoce della presidente di Mondadori ha dichiarato all’Ansa che si è trattato di “un incontro di cortesia già pianificato da tempo, oltre che un’occasione di conoscenza reciproca”.

“Rientra nella prassi consolidata di incontri a vari livelli che la presidente Berlusconi svolge in qualità di imprenditore”.

All’incontro a Milano anche Gianni Letta

Al colloquio tra Mario Draghi e Marina Berlusconi era presente anche Gianni Letta, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio e storico braccio destro di Silvio Berlusconi.

Letta è stato visto uscire da casa Berlusconi poco dopo Draghi.

Cosa può significare

La notizia dell’inatteso colloquio tra Draghi e Berlusconi ha già fatto scatenare una serie di speculazioni tra addetti ai lavori e osservatori, che si chiedono cosa possa significare.

La presenza di Letta, storico uomo di collegamento tra Mediaset e Forza Italia, ha contribuito ad agitare le acque nel mondo politico, specie nel centrodestra: secondo Ansa Meloni e i suoi non avrebbero accolto bene la notizia.

Di certo ci sono due cose: la prima è che Mario Draghi nei prossimi giorni sarà a Palazzo Chigi, invitato per un incontro dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La seconda è che Draghi è una figura molto apprezzata nella famiglia Berlusconi. Il Cavaliere lo propose prima come governatore della Banca d’Italia e poi come presidente della Bce.

In tempi più recenti Marina Berlusconi aveva espresso apprezzamento per Draghi: “Ha restituito il giusto peso a valori come serietà, autorevolezza, europeismo”, aveva detto al Corriere della Sera all’epoca del governo Draghi.

“Con lui ci siamo liberati – aveva detto – di molti apprendisti stregoni e siamo tornati all’etica della competenza”.