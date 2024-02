Marina Massironi insieme a Giacomo Poretti nelle pizzerie e nei supermercati: “Mai pentita dell’addio al trio”

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Marina Massironi si è raccontata in un’intervista per il Corriere della Sera e ha parlato anche del periodo con il trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Prima la gavetta, la nascita del trio e poi l’addio senza rimpianti.

La gavetta di Massironi

L’attrice Marina Massironi racconta, fin dall’apertura della sua intervista, che la gavetta per il mondo della recitazione e della comicità l’ha iniziata al liceo. Si divertiva a far ridere le sue compagne alla fermata dell’autobus e in classe, durane gli intervalli e tra una lezione e l’altra.

In una piccola radio libera di paese, vicino a Legnano, tutti i giorni Marina andava a dare sfogo ai suoi personaggio comici. Forse ad ascoltarla erano poche decine di persone, ma ha scoperto così la sua capacità comunicativa.

Fonte foto: ANSA Il trio comico di Aldo, Giovanni e Giacomo con il quale Marina Massironi ha collaborato

Gli inizi professionali con Giacomo Poretti

Dopo il diploma al liceo linguistico aveva iniziato a lavorare in una ditta che produceva tomai per calzature. La sera per frequentava la scuola di recitazione, continuando a coltivare la propria passione. Poi l’incontro nella scuola di Busto Arsizio con Giacomo Poretti.

Massironi racconta dei tanti provini fatti senza mai essere scritturati. “Ci siamo inventati di tutto, abbiamo creato il duo Hansel&Strudel, esibendoci nei cabaret, nei piano bar, nelle pizzerie, nelle discoteche…”, racconta, senza farsi mancare asili e persino supermercati.

Il boom con trio e l’addio senza rimpianti

Il trio Aldo, Giovanni e Giacomo nacque per amicizia, con l’ingresso di Massironi solo in seguito. “Inizialmente ero quella che, nel Trio, andava e veniva…”, racconta, ripercorrendo le parti della moglie e fidanzata interpretate al cinema.

“A furia di lavorare con loro tre, la gente mi fermava per strada, chiedendomi se ero la moglie di Aldo, Giovanni e Giacomo! Dovevo spiegare che non ero trigama”, dice, confermando di non essersi mai pentita dell’addio al trio.