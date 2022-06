Marina di Salve, ombrelloni a oltre mille euro al giorno: l'indignazione corre sul web, il responsabile spiega

AltroConsumo, l’associazione per la tutela e difesa dei consumatori più diffusa in Italia, ha calcolato come a Gallipoli i costi medi per un ombrellone in spiaggia abbiano raggiunto i 700 euro al mese.

Nulla a che vedere, però, con i costi, ben più esosi, per l’accesso a un lido a Pescoluse, prezzi che hanno alimentato una certa indignazione online.

Di cosa si tratta, di preciso?

Quanto costa un ombrellone a Gallipoli, AltroConsumo fa un paragone con un bilocale in città

A Gallipoli, conti alla mano, costa più l’ombrellone che una sistemazione, con due locali, all’interno della città: una situazione paradossale. Si tratta, come già sottolineato, di 700 euro al mese in media. Un quadro allarmante per chi sogna di andare in vacanza senza andare in bancarotta.

La situazione appena descritta però rimpicciolisce rispetto a quanto capita a Pescoluse, Marina di Salve, in provincia di Lecce, dove un ombrellone è arrivato addirittura a costare mille euro…al giorno.

Ombrelloni a mille euro al giorno, la situazione a Pescoluse (Marina di Salve): la polemica sul web

La scelta del lido “vip”, Le cinque vele, ha alimentato indignazione e sconcerto sul web, al punto che lo stesso responsabile del lido, Alessandro Stivala, ha deciso di replicare, sottolineando ad esempio, le recensioni generalmente positive su TripAdvisor, l’aggregatore di valutazione dei clienti dedicato ai servizi in ambito turistico.

Stivala ha anche precisato che la cifra a tre zeri comprende asciugamani, aperitivo, acqua: “Avremmo apprezzato – ha continuato riferendosi alle notizie circolate online – la menzione anche delle recensioni positive, che, solo negli ultimi 12 mesi, sono state complessivamente 169 su 222 tra Google e TripAdvisor”.

I mille euro quindi varrebbero il costo del biglietto, per Silvani, considerata la location e l’esperienza immersiva “in una delle più belle fette di costa salentina”.

Caro Ombrelloni a Lecce, cosa comprende il servizio: parcheggio, docce calde, cabine spogliatoio e non solo

Accanto ai servizi di base, comuni anche alle cinque file da 23 ombrelloni presenti in struttura, quali i classici servizi di assistenza e pulizia in spiaggia, al lido vip è prevista la consegna all’ombrellone di cibo e bevande ordinabili tramite app, parcheggio, docce calde, cabine spogliatoio e accesso alla Natural Sea Spa.

Completano l’offerta due grandi lettini e materassini, un salotto in bambù, teli mare, acqua tutto il giorno e aperitivo con bollicine e frutta fresca.

Le postazioni possono essere occupate da 2 o 4 persone a un prezzo che varia dai 200 fino anche a 1500 euro al giorno (dipende dalla posizione e dall’occupazione media). Ci si chiede: ne varrà davvero la pena?