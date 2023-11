Marina Berlusconi su Giorgia Meloni: "La verità è una sola", cos'ha detto sulla premier dopo il caso Giambruno

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Dopo le voci di un coinvolgimento diretto della famiglia Berlusconi nel caso che ha portato all’allontanamento da Mediaset di Andrea Giambruno, la primogenita Marina ha rotto il silenzio parlando dei suoi sentimenti nei confronti di Giorgia Meloni e raccontato quale sarebbe l’unica verità sulla vicenda.

La risposta di Marina sul presunto coinvolgimento nel caso Giambruno

La replica alle teorie del complotto è arrivata nel corso di un’intervista-chiacchierata con Bruno Vespa per il libro ‘Il rancore e la speranza’, in uscita a novembre per Mondadori/Rai Libri, ed è stata rilanciata oggi su Il Giornale in un articolo a firma dello stesso giornalista e conduttore di Porta a Porta.

Vespa ha domandato alla figlia maggiore di Silvio Berlusconi quali fossero i suoi rapporti con Giorgia Meloni, menzionando le presunte tensioni tra la sua famiglia e il primo ministro legate alla vicenda Giambruno.

L’ex premier Silvio Berlusconi insieme ai suoi cinque figli

“In questi giorni ho letto e sentito di tutto – ha detto la presidente di Fininvest – retroscena inventati di sana pianta, ricostruzioni totalmente prive di senso logico e, spesso, anche contraddittorie”.

La figlia di Silvio Berlusconi svela “la sola verità” su Giorgia Meloni

Nella sua lunga risposta, Marina Berlusconi ha poi proseguito dicendo: “La verità è una sola: stimo molto Giorgia Meloni. La trovo capace, coerente, concreta. La apprezzo sul piano politico e la apprezzo molto anche come donna, ancor più in questi giorni”.

Senza quindi entrare nel merito stesso della vicenda, ha tessuto le lodi della premier ricordando anche che quando è scomparso il padre, a giugno 2023, “ho sentito la sua vicinanza alla nostra famiglia, e di questo le sono grata”.

Del suo governo, dice di aver condiviso varie scelte di Palazzo Chigi a cominciare dalla politica estera e la condanna dell’aggressione della Russia all’Ucraina, così come “la cautela e il senso di responsabilità con cui questo esecutivo sta gestendo i conti pubblici”.

Altre mosse, ha concluso, le sono piaciute meno e non l’ha mai nascosto, ma “va sempre considerato che il governo si è ritrovato a dover fronteggiare una situazione macroeconomica complicatissima, tra guerra e inflazione, oltre a dover rimediare ad alcune eredità del passato davvero indigeste”.

Perché si sospetta che ci siano i Berlusconi dietro alla vicenda Giambruno

Marina Berlusconi sembra quindi aver svicolato la domanda, lasciando aperta la questione per coloro che ritengono possibile che l’ordine su Andrea Giambruno sia arrivato proprio dall’alto.

A farlo pensare è stata una frase in particolare contenuta nel post col quale Giorgia Meloni ha annunciato la separazione dal conduttore di Mediaset, travolto dallo scandalo dopo i fuori onda mostrati da Striscia la Notizia.

Il messaggio terminava infatti con una postilla che sapeva di j’accuse: “Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.

Striscia la Notizia non è nuova a servizi di questo tipo, ma era da molto che non portava a segno un simile attacco diretto. Per questo, in molti avevano pensato che dietro la diffusione degli stessi potesse esserci una distanza sopraggiunta tra il Governo e gli eredi di Silvio Berlusconi.