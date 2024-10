Marina Berlusconi scende in politica? La figlia del Cavaliere svela il consiglio del padre Silvio

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Intervenuta a seguito dell’inaugurazione di una nuova libreria a Roma, la presidente del Gruppo Mondadori, Marina Berlusconi, si è fermata con i cronisti per parlare (anche) di politica e di una sua possibile discesa in campo, svelando un consiglio ricevuto dal padre Silvio.

Marina Berlusconi, la discesa in politica

Nella giornata di ieri – mercoledì 23 ottobre 2024 – la presidente del Gruppo Mondadori, Marina Berlusconi, ha partecipato all’ inaugurazione della nuova libreria aperta a Roma, nella Galleria Alberto Sordi.

Al termine dell’evento, la figlia di Silvio Berlusconi si è fermata con i cronisti per parlare della situazione politica attuale e della sua visione politica, soprattutto per rispondere alle voci che la vedono prossima a una discesa in campo.

Fonte foto: ANSA Gianni Letta e Marina Berlusconi nella Galleria Alberto Sordi durante l’inaugurazione della nuova libreria Mondadori, dove la figlia del Cavaliere ha parlato di una sua possibile discesa in politica

“Questa domanda me l’avranno fatta non so quante volte – ha detto Marina Berlusconi – Mio padre me lo sconsigliava, e la mia risposta è sempre la stessa: faccio un lavoro impegnativo di cui sento tutta la responsabilità e che mi piace tantissimo. Questo è quello che intendo continuare a fare”.

Il futuro di Piersilvio Berlusconi

“La politica la seguo con tanto interesse, mi piace, ma anche ascoltare e apprezzare la buona musica non vuol dire voler fare il concertista” ha poi chiarito ancora Marina Berlusconi, che ha però dovuto rispondere anche per il fratello Pier Silvio, sul quale aleggiano le stesse voci di un futuro in politica.

“Quando si tratta di Pier Silvio, parla Pier Silvio e decide Pier Silvio, quindi mi sembrerebbe irriguardoso parlare al posto suo” ha detto Marina Berlusconi, che ha però sottolineato come “ogni volta che gli è stato chiesto di una discesa in campo lui lo ha escluso in modo molto chiaro”.

Marina Berlusconi ha comunque nel tempo detto la sua su diversi temi politici, tanto che per alcuni il suo pensiero sarebbe vicino alla sinistra: “Io di sinistra? – ha risposto la figlia del Cavaliere – Assolutamente no, sono una liberale berlusconiana e ce l’ho nel mio DNA”.

La scelta tra Trump e Harris

Ma non c’è solo la politica italiana nei pensieri di Marina Berlusconi, consapevole di come il nostro Paese sia strettamente legato agli Stati Uniti e ai risultati delle prossime elezioni presidenziali, che vedranno scontrarsi Donald Trump e Kamala Harris.

“Devo dire che molti dichiarazioni di Trump mi lasciano a dir poco perplessa – ha detto Marina Berlusconi – Penso ad esempio a quello che ha detto riguardo la possibilità che gli Stati Uniti escano dalla Nato, o alla sua politica dei dazi che minaccia il libero mercato”.

“Kamala Harris l’ho seguita durante la campagna elettorale, mi ha fatto una buona impressione, l’ho trovata capace e determinata” ha detto la presidente di Mondadori, che ha infine chiarito che se dovesse votare oggi negli Stati Uniti “mi troverei in grandissima difficoltà”.