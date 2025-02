Marina Berlusconi pronta a scendere in politica? La reazione di Francesca Pascale e Marta Fascina

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’intervista rilasciata da Marina Berlusconi continua ad accendere il dibattito nel centrodestra. Le ultime reazioni sono quelle di Francesca Pascale e Marta Fascina, entrambe ex compagne di Silvio Berlusconi e ora impegnate in politica. Pascale ha dichiarato di essere pronta a sostenere in prima persona Marina Berlusconi se quest’ultima dovesse scendere in politica.

Intervistata dal Foglio Marina Berlusconi non si è limitata a ricordare la figura del padre Silvio. L’attuale presidente Fininvest ha detto la sua sui temi più caldi della politica internazionale e italiana, a cominciare dalla questione Trump, e ha invocato più libertà e concorrenza in Europa.

Marina Berlusconi si è detta a favore dei matrimoni gay e contraria al tema della maternità surrogata.

Marina Berlusconi in politica? La reazione di Francesca Pascale

Le parole di Marina Berlusconi sono state commentate entusiasticamente da Francesca Pascale, ex fidanzata di Silvio Berlusconi e attivista per i diritti Lgbt+. “Ora spero solo che Marina Berlusconi scenda in campo”, ha detto, sempre al Foglio, Francesca Pascale.

“Lei o chi altri venga designata dalla famiglia Berlusconi per sostenere le sue idee, dovrà continuare quel che Silvio ha iniziato trent’anni fa – ha proseguito Pascale – ovvero un centrodestra al passo con i tempi”. Francesca Pascale ha detto chiaramente di essere pronta a candidarsi se Marina Berlusconi dovesse entrare in politica perché “con lei mi sentirei a casa”.

La stessa Pascale, pur riconoscendo che per Marina entrare in politica “non è un passo facile”, non ha risparmiato critiche all’attuale dirigenza di Forza Italia e in particolare a Tajani e Gasparri. “Tajani non è credibile quando parla di diritti civili e neanche di ius italiae, semplicemente perché è il coordinatore di un partito che non è suo e si limita a ripetere quello che il proprietario del partito ritiene giusto, ha commentato Pascale.

Il commento di Marta Fascina, ex compagna di Silvio Berlusconi

Secondo Pascale, Marina “ha ereditato la sua forza dal padre”. L’ex compagna del Cavaliere si augura che presto Forza Italia organizzi un congresso per scegliere figure nuove “anche perché è un partito fatto di anziani” che “per ragioni anagrafiche non possono scrivere il futuro”.

Uno svecchiamento del partito che Pascale comincerebbe da volti storici come Tajani, Gasparri e Barelli che “hanno raggiunto i loro obiettivi ma non sono riusciti ad andare oltre”.

L’ipotesi di una discesa in campo di Marina Berlusconi ha stuzzicato anche Marta Fascina, deputata di Forza Italia e ultima compagna di Silvio Berlusconi. Quella di Marina Berlusconi “è un’intervista di altissimo profilo” da cui si può vedere che “ha raccolto gli insegnamenti” del padre, ha commentato in Transatlantico Marta Fascina.