Marianna Ricciardi porta in aula la busta paga di un medico per replicare a Fassino: “1.650 euro al mese”

L’intervento di Piero Fassino, che in aula ha mostrato il proprio cedolino di luglio da parlamentare per dimostrare di non incassare uno stipendio d’oro, continua a sollevare polemiche. Per replicare all’esponente del Partito Democratico la deputata del Movimento 5 Stelle Marianna Ricciardi ha parlato dello stipendio di un medico specializzando.

Busta paga da 1.650 euro al mese

“Il cedolino è quello di un medico specializzando in medicina di emergenza e urgenza. Parliamo di circa 1.650 euro al mese, a fronte di notti e festivi lavorati, di straordinari non pagati”, ha esordito la deputata.

“Il medico specializzando non riceve tredicesima né Tfr e con lo stipendio che guadagna deve anche pagarsi le tasse universitarie. E non parliamo delle responsabilità di un medico, che ha nelle mani la vita delle persone”, ha proseguito Marianna Ricciardi.

Le critiche per il dibattito sul dress code in aula

Poi, nel corso del suo intervento, la deputata del Movimento 5 Stelle si è rivolta a Piero Fassino, pur senza nominarlo.

“Credo sia giusto che i parlamentari guadagnino stipendi decoroso – ha detto – ma che almeno si occupino dei problemi delle persone. Emergenza ambientale, difesa del Servizio sanitario nazionale, reddito di cittadinanza, salario minimo. Non di cravatte o scarpe da ginnastica”.

Un riferimento, quest’ultimo, al dibattito che è andato in scena alla Camera sul nuovo dress code per i deputati. Un dibattito in verità piuttosto acceso, che riguardava la possibilità di entrare in aula senza indossare la cravatta o indossando scarpe da ginnastica.

Fonte foto: ANSA Piero Fassino

Le parole di Fassino che hanno scatenato la polemica

Lo scorso 2 agosto Piero Fassino è intervenuto alla Camera mostrando la sua retribuzione lorda per sfatare il “luogo comune che i parlamentari godano di stipendi d’oro”.

Il deputato del Pd ha parlato di una indennità lorda di 10.435 euro che, detratte le tasse, diventano 4.718 euro al mese. Una somma che, secondo Fassino, è una “buona indennità ma non uno stipendio d’oro”. Posizione ribadita dall’esponente del Pd anche nei giorni successivi: “A fronte di reazioni ribadisco che, detratte dall’indennità lorda i prelievi fiscali nazionali e locali e la quota previdenziale, l’indennità netta mensile che ogni deputato percepisce è di 4.718 euro. Ad ogni deputato – continua – è corrisposto un Fondo per l’attività parlamentare di 3.610 euro che, per quel che mi riguarda, utilizzo interamente per i compensi ai miei due collaboratori parlamentari”, ha detto Fassino.

“Ogni deputato infine riceve una diaria mensile di 3.500 euro che, per quel che mi riguarda, devolvo al PD nazionale e Veneto in misura di 2.500 euro per il sostegno alle attività politiche, utilizzando i restanti 1.000 euro a copertura delle spese per l’attività parlamentare (abbonamenti, trasferte e iniziative). Come si può desumere, le risorse che riceve un deputato non rappresentano una indebita forma di arricchimento, ma sostegno all’attività politica e parlamentare”, ha concluso.