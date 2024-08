Mariagrazia Bedin morta in un incidente a Fondi vicino Latina: ferito il figlio neonato, arrestato il compagno

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una giovane famiglia distrutta a causa di un tragico incidente stradale che si è verificato a Fondi, in provincia di Latina: morta una giovane mamma di 24 anni, Mariagrazia Bedin, ferito il figlio di pochi mesi e arrestato il compagno della vittima, alla guida dell’auto, perché risultato positivo a droga e alcol. Nella Volkswagen Golf guidata dal 22enne anche sua sorella, a sua volta ferita in modo grave. Secondo la ricostruzione l’auto si sarebbe ribaltata viaggiando ad alta velocità, senza coinvolgere altri veicoli.

Incidente a Fondi, morta madre di 24 anni: figlio di pochi mesi in ospedale

La tragedia si è consumata a Fondi nelle prime ore della notte di sabato 31 agosto. Mariagrazia Bedin, originaria di Sabaudia, è morta a 24 anni a causa dell’incidente: nonostante i rapidi soccorsi, per lei non c’è stato nulla da fare.

Suo figlio, un neonato, è stato trasferito in elicottero in ospedale a Roma in condizioni critiche. A guidare l’auto poco dopo l’una di notte, una Volkswagen Golf, il compagno di Mariagrazia, che è anche il padre del bambino.

L’incidente è avvenuto a Fondi, in provincia di Latina

Per ragioni ancora da accertare, il veicolo ha sbandato e si è ribaltato lungo via Sant’Anastasia. Non sono stati coinvolti altri veicoli. Anche la sorella del conducente si trovava a bordo dell’auto e ha riportato gravi ferite.

Il compagno positivo al test per alcol e droga, arrestato

Dopo essere stato soccorso insieme agli altri feriti, il conducente Ali Hoxha, un cittadino albanese di 22 anni, è stato trasportato all’ospedale di Formia “Dono Svizzero” per le cure necessarie.

Sottoposto a test per alcol e droga, è risultato positivo a entrambe le sostanze e ora è piantonato in ospedale.

La polizia stradale di Formia, sotto la direzione del magistrato di turno, ha proceduto con l’arresto per omicidio stradale e sta conducendo le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il bambino, che non ha ancora un anno e viaggiava sul seggiolino anteriore accanto al padre. È stato trasportato in elicottero all’ospedale Bambino Gesù di Roma per accertamenti. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Le analogie con l’incidente di Giugliano

Questo episodio evoca il tragico evento accaduto di recente a Giugliano, in Campania, dove un uomo di 47 anni, alla guida senza patente e al volante di un’auto non assicurata, ha provocato un incidente e causato la morte di una bambina di soli otto anni.

Le analogie tra i due eventi sono dolorose e angoscianti: entrambe le tragedie sono infatti il risultato di comportamenti irresponsabili al volante.