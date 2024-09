Maria Rosaria Boccia scrive a Bianca Berlinguer: il messaggio dopo l'intervista saltata a È sempre Cartabianca

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Non sono scappata, non ho paura della verità”. Così Maria Rosaria Boccia, con un messaggio inviato alla redazione della trasmissione di Rete4 È sempre Cartabianca, spiega le ragioni dell’improvviso dietrofront all’intervista con Bianca Berlinguer, saltata poco prima dell’inizio del talk show.

Boccia ci ripensa, salta intervista a È sempre Cartabianca

Nella puntata di martedì 10 settembre di È sempre Cartabianca sarebbe dovuta andare in onda una intervista di Bianca Berlinguer a Maria Rosaria Boccia, la donna al centro del caso Sangiuliano che sta provocando diversi grattacapi al governo Meloni.

Una intervista in diretta, faccia a faccia con la conduttrice del talk di Rete4, ampiamente annunciata, a seguire il dibattito con gli altri ospiti presenti, tra cui Concita De Gregorio, Annalisa Chirico, Andrea Scanzi e Alessandro Sallusti.

Fonte foto: ANSA

Secondo quanto emerso, l’imprenditrice di Pompei è andata negli studi Mediaset, ha incontrato Berlinguer e i giornalisti in studio ma poi a meno di un’ora dall’inizio della trasmissione avrebbe avuto un ripensamento. E l’intervista è saltata.

Il messaggio di Maria Rosaria Boccia a Bianca Berlinguer

È stata la stessa Bianca Berlinguer ad annunciare in apertura di trasmissione il forfait di Maria Rosaria Boccia, non nascondendo un certo imbarazzo.

Poi è stato letto un messaggio inviato da Boccia alla redazione di È sempre Cartabianca in cui la mancata consulente del ministero spiega brevemente le ragioni del suo passo indietro.

“Non sono inaffidabile, questa è una falsità”, ha scritto Boccia. “Non sono scappata, non ho paura della verità. Non voglio prendere in giro gli italiani. Finora non sono state dette le cose come stanno. Sono andata via solo perché non c’erano le condizioni per spiegare meglio la situazione”.

Il giallo del ripensamento

Il caso dell’intervista saltata tiene banco e nel corso della trasmissione se ne continua a parlare. Bianca Berlinguer spiega che la 41enne non ha chiesto alcun compenso.

“Non mi aspettavo che questa intervista non si potesse realizzare perché lei stessa si era offerta e aveva anche detto che voleva partecipare al talk, confrontarsi con gli altri, non voleva che la sua intervista venisse commentata senza di lei”, ha detto.

Sul ripensamento di Boccia sono subito circolate diversi ipotesi, a partire da pressioni politiche sulla trasmissione Mediaset.

Già in serata erano circolate voci su una telefonata della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Pier Silvio Berlusconi con l’ordine di fermare l’intervista a Boccia.

Presunte pressioni che sono state smentite durante la trasmissione dalla stessa Berlinguer: “L’intervista con Boccia era stata concordata tra me e lei nel rispetto della mia autonomia editoriale che questa azienda ha dimostrato di mantenere come mi era stato promesso quando sono venuta via dalla Rai”.

“Chiariamo, non c’è stato nessun complotto, nessuna mano esterna”, aggiunge Concita De Gregorio.

Secondo alcune ricostruzioni riportate da Open, Boccia si sarebbe tirata indietro dopo aver capito che avrebbe dovuto affrontare un dibattito sbilanciato e a lei ostile.

I motivi del dietrofront di Boccia restano insomma ancora poco chiari e oggetto di ricostruzioni più o meno fantasiose.