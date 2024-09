Maria Rosaria Boccia ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca: reazione "fuori controllo" di Meloni

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

“Martedì 10 settembre, Maria Rosaria Boccia sarà ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca”. La notizia comincia a circolare nella giornata di lunedì 9 settembre. Viene rilanciata da molte testate. L’ex amante dell’ex ministro Sangiuliano di nuovo in tv. Stavolta sulle reti Mediaset, dopo aver fatto tappa su La7 a In Onda. Giorgia Meloni, quando l’ha saputo, ossia a metà giornata e ben prima dell’annuncio ufficiale – come riporta La Repubblica -, ha letteralmente perso il controllo.

È sempre Cartabianca, Berlinguer ospita Boccia: ira di Meloni

Il quotidiano diretto da Maurizio Molinari spiega che a far infuriare la premier è stato il fatto che l’imprenditrice 41enne sarà ospite sui canali dei fratelli Berlusconi.

La presidente del Consiglio, dopo aver dovuto ingoiare il boccone amarissimo dei fuorionda di Giambruno pubblicati da Striscia la Notizia (filmati che hanno innescato la fine della sua relazione sentimentale), si ritrova ora a dover assistere a un nuovo capitolo televisivo della ‘saga Sangiuliano’.

Perché Meloni si sarebbe infuriata per l’ospitata di Boccia a Mediaset

“A Palazzo Chigi – scrive Repubblica -, a sera, fonti di massimo livello condensano in una sola formula l’ospitata di Boccia: un atto ostile verso il governo. Portato avanti da un gruppo editoriale ora in mano alla dinastia del fondatore di Forza Italia, che è a sua volta forza di maggioranza nel suo governo”.

La premier non avrebbe nemmeno preso in considerazione che l’ospitata è stata organizzata semplicemente perché in questo momento, vista la situazione, potrebbe essere ritenuta solamente un colpo giornalistico. La sua idea sarebbe che i Berlusconi avrebbero voluto giocargli un colpo basso.

L’ordine al partito: silenzio su Boccia

Intanto da tre giorni, Palazzo Chigi ha dettato la linea a tutti i big di Fratelli d’Italia: “Il caso Boccia è chiuso, non parlatene più”. Mica facile, visto che l’ex amante di Sangiuliano sembra proprio non avere alcuna voglia di defilarsi. Anzi è più arzilla che mai, tra ospitate e post social.

Cosa altro potrebbe dire? Davvero ha in mano materiale che potrebbe persino mettere in forte imbarazzo la premier? Chissà, forse sì, forse no. Potremmo scoprirlo martedì sera, a È sempre Cartabianca, su Rete 4, il ‘feudo berlusconiano’.