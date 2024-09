Maria Rosaria Boccia fa litigare Bruno Vespa e Luca Telese, la frecciata al giornalista Rai sulla masseria

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Botta e risposta sui social tra Luca Telese e Bruno Vespa: tema del litigio l’intervista rilasciata da Maria Rosaria Boccia al giornalista di La7 e alla collega Marianna Aprile durante In Onda, le cui domande, secondo alcuni, sarebbero state concordate prima.

L’intervista mancata a Maria Rosaria Boccia

“Non voglio essere usato come strumento, dunque non è mio interesse intervistare la Boccia”. Con queste parole, pochi giorni fa, Bruno Vespa aveva espresso il suo disinteresse per la donna invischiata nel “Caso Sangiuliano”.

Nella giornata di ieri però – martedì 10 settembre – Maria Rosaria Boccia ha annullato all’ultimo momento l’intervista che avrebbe dovuto rilasciare a Bianca Berlinguer nel corso di “È sempre Cartabianca”, trasmissione durante la quale l’ospite Alessandro Sallusti ha definito “concordata” l’intervista della 41enne di Pompei con Luca Telese e Marianna Aprile.

Fonte foto: IPA Maria Rosaria Boccia durante l’intervista rilascia a In Onda, in seguito alla quale è nato lo scontro sui social tra Luca Telese e Bruno Vespa

Vespa però, dopo il forfait dell’imprenditrice, ha deciso di dedicarle un pezzo durante Porta a Porta, finendo anche per attaccare l’intervista andata in onda su La7: “Nessuno l’ha inchiodata fino in fondo, diciamo le cose come stanno: queste interviste un po’ combinate”

La lite social tra Luca Telese e Bruno Vespa

Una serie di illazioni alle quali Luca Telese, conduttore di In Onda insieme a Marianna Aprile, ha voluto rispondere con un post su X: “Non c’era nessuna domanda concordata – come è evidente a chiunque abbia visto la nostra intervista, fatta tutta a braccio – nella nostra conversazione con Maria Rosaria Boccia”.

“Qualcuno spieghi soavemente al caro Bruno – ieri molto sofferente- che quando Immagina che gli altri lavorino come lui, sbaglia” ha concluso poi Telese, riferendosi direttamente a Bruno Vespa che, sempre a mezzo social, ha risposto al conduttore.

“Caro il mio Luca – ha risposto Vespa con un post su X – l’unica mia sofferenza è non aver intervistato la Boccia. Per il resto, qualche volta deve essermi capitato di lavorare perfino meglio degli altri visto che sono su piazza da 60 anni e gli altri vanno e vengono”.

L’intervento di Marianna Aprile

Una risposta che ha portato Telese a twittare nuovamente: “Che tu stia soffrendo molto lo vedo da me, caro Bruno. Mi sono divertito molto a vedere la tua lezione di servizio pubblico – ieri. – a caccia dei compagni delle elementari della Boccia, per capire se rubava merendine all’asilo. Inchiesta da Pulitzer”.

“Il prossimo che osa contraddire un ministro che è sotto la tua protezione scorticàtelo vivo in masseria, mi raccomando” ha poi concluso Telese, facendo riferimento alla tenuta Li Reni, la masseria di proprietà di Bruno Vespa che ha spesso ospitato membri del Governo.

Il punto sulla lite social lo ha comunque messo Marianna Aprile: “Risponderei pure ai commenti e alle insinuazioni sull’intervista che io e Luca abbiamo fatto a Boccia, ma mi distrae troppo il rumore delle unghie (intinte in antichi veleni) sugli specchi, e alla fine mi intenerisco e lascio perdere”.