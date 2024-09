Maria Rosaria Boccia e il Tapiro d'oro personalizzato di Striscia per il caso Sangiuliano, la provocazione

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Maria Rosaria Boccia ha ricevuto il primo tapiro d’oro della nuova stagione di “Striscia la Notizia” per il caso che ha coinvolto Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura. L’inviato Valerio Staffelli le ha consegnato il premio in modo scherzoso, come di consueto: Boccia ha ironizzato sulla situazione, negando le accuse di avere una relazione con il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida e di aver rubato la fede nuziale di Sangiuliano.

Striscia la Notizia “premia” Maria Rosaria Boccia

Inizia col “botto” la nuova stagione di “Striscia la notizia“, con il tapiro d’oro personalizzato consegnato da Valerio Staffelli a Maria Rosaria Boccia, al centro dell’attenzione per il caso Sangiuliano.

La donna, oggetto di numerosi dibattiti mediatici e politici, ha accettato il premio con un certo compiacimento, indossando ironicamente gli occhiali che, si dice, avrebbe utilizzato per registrare conversazioni private con l’ex Ministro della Cultura.

La consegna del tapiro d’oro a Maria Rosaria Boccia

Il tapiro d’oro personalizzato

La “premiazione” si è svolta in un clima disteso, con Boccia che ha accolto il premio con un sorriso, rispondendo alle domande di Staffelli con tono ironico e rilassato.

Un tapiro personalizzato per l’occasione, dotato di “cicatrice” come riferimento al segno sulla fronte di Gennaro Sangiuliano durante l’intervista al Tg1 con Gian Marco Chiocci.

“Facciamo una prova con lei” ha risposto ironicamente Boccia, alla domanda sulla presunta lesione inferta da Boccia all’ex ministro, il tutto mentre Staffelli faceva notare ai telespettatori la lunghezza “pericolosa” delle unghie dell’imprenditrice.

Il curioso premio ha in dotazione anche altri optional legati all’affaire Sangiuliano: anello d’oro al naso (citazione della fede), occhiali con telecamera e Chiave d’oro di Pompei nel posteriore.

Le indagini della Procura di Roma su Boccia

Boccia ha negato in questa occasione le voci sulla sua relazione con il ministro Francesco Lollobrigida e l’accusa di aver sottratto la fede nuziale a Sangiuliano.

Nel frattempo, a seguito della denuncia presentata dall’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, la Procura di Roma ha ordinato una perquisizione nella sua abitazione.

I carabinieri, nel corso dell’operazione, hanno sequestrato il cellulare dell’imprenditrice e raccolto vari dispositivi informatici. Tra le accuse che pendono su di lei vi sono ipotesi di gravi reati, come violazione della privacy, aggressioni, coercizione e persino il furto della fede nuziale in oro appartenente all’ex ministro.