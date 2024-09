Maria Rosaria Boccia contro Giorgia Meloni: "Questa persona ha un nome", poi posta l'immagine di Pinocchio

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Scontro tra Maria Rosaria Boccia e Giorgia Meloni. Dopo che la premier ha accennato all’influencer senza nominarla in un’intervista, Boccia ha risposto sul suo profilo Instagram: ancora non chiarita la vicenda dei rimborsi.

Le dichiarazioni di Giorgia Meloni

Continuano le polemiche sul ruolo che l’influencer Maria Rosaria Boccia avrebbe avuto all’interno del ministero della Cultura dopo l’intervista di Giorgia Meloni alla trasmissione 4 di Sera di Rete 4.

“Io ho parlato con il ministro Sangiuliano, soprattutto per le questioni che interessano il profilo del governo, e mi dice che effettivamente lui aveva valutato la possibilità di dare a questa persona un incarico di collaborazione non retribuito, poi ha fatto una scelta diversa” ha dichiarato Meloni.

Fonte foto: Instagram Maria Rosaria Boccia Le storie di Instagram di Boccia

“Mi garantisce che questa persona non ha avuto accesso a nessun documento riservato, particolarmente per quello che riguarda il G7, e soprattutto mi garantisce che neanche un euro degli italiani e dei soldi pubblici è stato speso per questa persona” ha poi concluso la premier.

La risposta di Maria Rosaria Boccia

Dichiarazioni che non sono passate inosservate da parte della diretta interessata. L’influencer Maria Rosaria Boccia ha criticato duramente i modi usati dalla premier, in particolare il fatto di non essere mai stata nominata direttamente ma di essere stata appellata come “Questa persona”.

“Questa persona ha un nome, un cognome e un titolo” si può leggere nelle storie di Instagram di Boccia, che ha poi condiviso un suo post relativo all’intervista di Giorgia Meloni aggiungendovi un sticker di Pinocchio.

Da alcuni giorni Boccia è al centro di una polemica sul suo ruolo all’interno del ministero della Cultura. Secondo il Governo non sarebbe stata pagata e non avrebbe avuto alcuna posizione ufficiale. L’influencer però afferma che le siano stati garantiti dei rimborsi spese.

La questione dei rimborsi

Sia il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, citando lo stesso titolare del dicastero, hanno affermato che nemmeno un euro di soldi pubblici sia stato speso per i compensi di Boccia.

La donna ha invece ribattuto nella serata di ieri 2 settembre che, a quanto le sarebbe stato comunicato direttamente dal ministero, tutti i suoi viaggi a seguito di Sangiuliano sarebbero stati spesati.

La questione al momento si basa ancora soltanto sulle dichiarazioni contrapposte delle due parti. Non sono emersi ad ora documenti che testimonino i rimborsi o smentiscano quanto detto da Boccia.