Maria Rosaria Boccia a Roma dopo l'intervista sul caso Sangiuliano: avvistata in un bar per un "appuntamento"

Il caso Sangiuliano continua a tenere banco anche settimane dopo le dimissioni dell’ormai ex ministro della Cultura: nella giornata di venerdì 4 ottobre Maria Rosaria Boccia è stata avvistata in piazza Montecitorio a Roma, scatenando la curiosità dei cronisti politici abitualmente assiepati per intercettare ministri e parlamentari. Boccia non ha voluto rilasciare dichiarazioni e si è limitata ad attraversare la piazza sostenendo di essere di ritorno da un “appuntamento” in un bar.

Maria Rosaria Boccia non risponde sul caso Sangiuliano

“Come ci si sente ad essere così popolari”, ha domandato un cronista strappando un sorriso a Maria Rosaria Boccia. “Penso di avere risposto già ieri a tutte le domande”, ha replicato la donna protagonista del caso Sangiuliano.

Boccia si riferiva all’intervista della sera prima rilasciata a Corrado Formigli negli studi di Piazzapulita su La7. In seguito la diretta interessata ha dribblato ogni domanda relativa ai presunti ricatti subiti da Gennaro Sangiuliano e al blocco della sua nomina.

Fonte foto: ANSA

Roma, 3 ottobre 2024 – Maria Rosaria Boccia durante la trasmissione Piazzapulita condotta da Corrado Formigli su La7.

“Pensava che il blocco della sua nomina fosse arrivato da Arianna Meloni?”, ha domandato un giornalista. “Non penso a nessuno”, è stata la risposta lapidaria di Boccia.

Il botta e risposta con un giornalista

“Ma le sembra il momento di fare un’intervista?”, ha provocato a un certo punto Maria Rosaria Boccia stanca delle domande.

“Qui in piazza Montecitorio le interviste le facciamo anche ai ministri. Possiamo farle anche a lei”, ha replicato il reporter parlamentare. E ancora: “Lei è venuta a prendere un caffè in un bar di piazza Montecitorio che è piena di reti televisive… e poi non ci rilascia neanche una battuta!”, ha punto il giornalista.

“Non sono venuta per le troupe, sono venuta perché avevo un appuntamento“, si è giustificata Boccia.

Chi ha fermato la nomina di Maria Rosaria Boccia

Nella sua intervista a Formigli, Boccia ha ribadito l’esistenza della sua nomina: “La nomina era stata istruita, poi c’erano dei tempi tecnici, mi hanno detto che era prassi che il consigliere cominciasse” a collaborare senza contratto.

Però il 16 agosto “capisco perché vengo rimossa dalle chat del ministero”. Nell’intervista a Piazzapulita, senza fare alcun nome, Maria Rosaria Boccia ha sostenuto che “il problema è se questa azione la compie chi non fa parte del governo“.

Ai cronisti che a piazza Montecitorio hanno insistentemente chiesto se lo stop alla sua carriera al ministero fosse arrivato da Arianna Meloni, Boccia ha replicato con l’ennesimo sorriso e con una promessa: “Chiarirò tutto nelle sedi opportune“. Ovvero in tribunale, come ha poi specificato.