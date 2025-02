Maria Parolisi morta nell'incendio a Frattaminore, forse colpa di una sigaretta: il marito è sotto choc

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Potrebbe esserci una sigaretta spenta male dietro alla morte di Maria Parolisi in un incendio a Frattaminore, nella provincia di Napoli. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento situato al primo piano abitato dalla donna, di 60 anni, e dal marito, di anni 58. L’uomo sta bene, ma è sotto choc per quanto avvenuto.

Incendio a Frattaminore: cosa è successo

Maria Parolisi è morta in un incendio scoppiato nella mattinata di lunedì 24 febbraio nell’appartamento in cui viveva assieme al marito in via Louis Pasteur a Frattaminore, nella provincia di Napoli.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118. Le fiamme sono state domate ma purtroppo la donna, di 60 anni, è deceduta.

L’incendio è esploso nella mattinata di lunedì 24 febbraio in un appartamento in via Louis Pasteur a Frattaminore, nella provincia di Napoli, dove Maria Parolisi viveva col marito.

Maria Parolisi morta per una sigaretta spenta male? Le indagini

Le indagini dei carabinieri sull’incendio scoppiato nell’appartamento di Frattaminore, in provincia di Napoli, in cui Maria Parolisi viveva col marito, sono ancora in corso.

La causa del rogo che ha portato al decesso la donna potrebbe essere una sigaretta spenta male: è questa, in base a quanto riportato dall’agenzia ANSA, l’ipotesi sull’origine delle fiamme che al momento prevale sulle altre.

Come sta il marito di Maria Parolisi

Il marito di Maria Parolisi, di anni 58, sta bene ma è sotto choc in seguito a quanto avvenuto nell’appartamento in cui viveva assieme alla moglie, deceduta nel rogo all’età di 60 anni.