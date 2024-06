Maria Latella al posto di Serena Bortone il sabato sera: il futuro della giornalista Rai dopo il caso Scurati

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Il sabato sera Rai vedrà Maria Latella al posto di Serena Bortone. Il palinsesto Rai per l’autunno conferma le indiscrezioni sul futuro della giornalista conduttrice di “Che sarà…” dopo il caso Scurati. Ancora non chiaro se il programma rimarrà, spostato di giorno, così come non ci sono notizie sul provvedimento disciplinare che la riguarda.

Serena Bortone sarà sostituita da Maria Latella nel sabato sera Rai previsto dal palinsesto autunnale delle reti pubbliche, confermando le indiscrezioni sul futuro della giornalista.

Come scrive il sito di Davide Maggio, il programma “Che sarà”, condotto da Bortone nella fascia di access prime time su Rai 3 sarebbe stato cancellato dopo lo scontro della giornalista con i vertici Rai in seguito al caso Scurati.

La giornalista Maria Latella

Al suo posto la giornalista Maria Latella, che su Rai 3 ha già condotto nel 1996 il talk politico Dalle Venti alle Venti e nel ’98 Salomone.

Non chiaro il futuro della giornalista

Non è quindi chiaro il futuro della giornalista e conduttrice dopo le informazioni sui nuovi palinsesti Rai per la prossima stagione.

Secondo il sito “l’appuntamento della domenica di circa 40 minuti non dovrebbe registrare nuovi innesti ma la partenza anticipata di Report“, condotto da Sigfrido Ranucci, alle 20.15.

Programma di Serena Bortone definitivamente cancellato quindi, anche se sembra che la Rai abbia intenzione di ricollocarla altrove.

Serena Bortone e il provvedimento disciplinare per il caso Scurati

Non ci sono notizie sul provvedimento disciplinare che riguarderebbe la giornalista Rai Serena Bortone dopo lo scontro con i vertici per via del caso Scurati.

Il 7 giugno l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio ha detto senza mezzi termini che “Serena Bortone doveva essere licenziata per quello che ha fatto”.

Bortone aveva denunciato con un post l’annullamento “senza spiegazioni plausibili” del contratto dello scrittore Antonio Scurati, che avrebbe dovuto leggere nella sua trasmissione un monologo sul 25 aprile piuttosto critico nei confronti del governo Meloni.