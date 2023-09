Maria Grazia Cucinotta ringrazia l'ospedale di Messina per aver salvato sua sorella: rimosso tumore alla testa

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

L’attrice Maria Grazia Cucinotta ha pubblicato sul suo profilo personale un video dedicato ai medici dell’ospedale di Messina che hanno salvato sua sorella. Il video è una dedica a tutti i sanitari del reparto di Neurochirurgia del Policlinico, capeggiato dal professor Angileri. La sua squadra infatti è riuscita a rimuovere un tumore alla testa della sorella dell’attrice.

Il tumore

La sorella di Maria Grazia Cucinotta, Lilla, era finita al pronto soccorso dell’ospedale Piemonte l’8 agosto. Entrata con un problema al cuore e sottoposta a una tac, le è stato riscontrato un tumore alla testa.

Meno di 20 giorni dopo la donna è stata operata e la massa tumorale completamente rimossa. Nel suo video di ringraziamenti Cucinotta omaggia l’ospedale di Messina, ma anche il Pronto Soccorso del Piemonte, dove il medico ha voluto indagare in merito agli svenimenti della sorella. “Senza quell’intuizione oggi forse non ci sarebbe salvata”, scrive.

Fonte foto: Instagram Post di Instagram di Maria Grazia Cucinotta (@https://www.instagram.com/maria_grazia_cucinotta/)

Le parole su Instagram

Maria Grazia Cucinotta, in una lunga didascalia legata a un video, ringrazia il team del professor Angileri di Neurochirurgia che ha salvato la vita della sorella. “Il 23 di Agosto è stata operata ed è stata rimossa tutta la massa tumorale, operazione riuscita. Nel frattempo il reparto di Neurochirurgia è diventato casa, un’unica famiglia, si fa amicizia con tutti i vari pazienti ci si supporta l’ uno con l’altro”.

Nel post continua raccontando come dentro l’ospedale in un attimo la vita cambia e le priorità cambiano, “non ti importa più di nulla, tutto ti sembra futile, l’unica cosa che ti importa è la vita di chi ami, preghi, aspetti ogni giorno quei piccoli passi avanti che riportino la vita alla normalità”.

I ringraziamenti al Sud

In particolare i ringraziamenti di Cucinotta va al lavoro negli ospedali del Sud, troppo spesso dimenticati, ma che non hanno nulla da invidiare per professionalità a quelli del Nord, come spesso si crede. “Dico ancora grazie a tutti gli infermieri gli operatori grazie di cuore, perché in quei momenti la cura migliore oltre le medicine è solo l’amore”, scrive ancora Cucinotta.

“Il Sud che funziona e che nessuno forse ringrazia mai abbastanza”. E chiude con un riferimento anche a chi ha scoperto il tumore, ovvero il medico del Pronto Soccorso del Piemonte, che non si è fatto scappare i possibili sintomi di qualcosa di più serio.