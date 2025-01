Maria Elena Boschi dal calendario sexy al matrimonio con Berruti: le rivelazioni della deputata di Italia Viva

È una Maria Elena Boschi inedita quella che si è raccontata in radio in occasione dei suoi 44 anni. Ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, la deputata di Italia Viva ed ex ministra dei rapporti con il Parlamento ha parlato (quasi) senza filtri ai microfoni di “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio 1, festeggiando il suo compleanno. Un’intervista in cui ha rivelato alcun particolari poco conosciuti della vita privata e della relazione con l’attore Giulio Berruti.

Il compleanno di Maria Elena Boschi

Tra i ministri più giovani della storia della Repubblica italiana con i suoi 33 anni all’epoca del Governo Renzi, tra il 2016 e il 2019, Maria Elena Boschi è rimasta una dei fedelissimi del leader di Italia Viva, con cui ha raggiunto l’apice della carriera politica.

La deputata ha tagliato una torta in diretta radio per festeggiare i suoi 44 anni compiuti nella giornata di sabato 25 gennaio: “Mi sento gli anni che ho, niente di più, niente di meno – ha detto – . Il primo a farmi gli auguri è stato il mio fidanzato, alla mezzanotte spaccata. Ancora non lo so cosa mi ha regalato, ma festeggerò con lui”.

Fonte foto: ANSA

Maria Elena Boschi durante l’evento Next di Italia Viva per festeggiare i 50 anni di Matteo Renzi

Le rivelazioni

In vena di rivelazioni, la parlamentare ha rivendicato di ubriacarsi raramente anche grazie a una resistenza all’alcol “da alpino”, (“Secondo me rispetto alla resistenza batto anche molti uomini” ha aggiunto) e ha confessato di aver ricevuto in passato la proposta di fare un calendario sexy.

“Me lo chiesero quando ero al governo ma credo scherzassero: sono consapevole dei miei limiti…” ha detto.

La carriera

Nel corso dell’intervista, Boschi si è detta felice e orgogliosa della suo percorso politico, confessando però che se avesse possibilità di tornare indietro farebbe una cosa completamente diversa, “non so, l’attrice ad esempio, una cosa più creativa e fantasiosa”.

Attore è il compagno Giulio Berruti, con il quale la deputata ha una relazione di diversi anni. Alla domanda se in vista c’è il matrimonio, Boschi ha affermato che “non è previsto”, salvo sorprese proprio per il suo compleanno: “Lui aspetta che sia io a chiederglielo, dice che per quanto lo riguarda è come se fossimo sposati. Io però […] aspetto sempre che mi sorprenda”.